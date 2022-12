Oroscopo 13 dicembre, previsioni di oggi: buona giornata per i segni di Terra, Cancro socievole

Oroscopo del giorno 13 dicembre: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, martedì 13 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Nulla da segnalare, se non una giornata dal ritmo scorrevole in cui non mancheranno i soliti problemi ma anche i piccoli successi. Vi inserirete in nuove attività, curerete a dovere gli affari e nel tempo libero saprete divertirvi. Considerato che in amore tutto fila liscio, mettete in cantiere una breve vacanza extra con il partner, magari per l’imminente fine settimana.

Toro

Il mattino ha l’oro in bocca. Concentrate gli appuntamenti di lavoro nella prima parte della giornata, sarete più convincenti e costruttivi! Con gli amici l’atmosfera è piacevole e il vostro ottimismo finisce per contagiare tutti. Le coppie ben assortite vedono migliorare l’intesa col partner, sia a livello intellettuale, sia a livello sessuale, fattore sempre di assoluta importanza.

Gemelli

Alcune disarmonie del vostro cielo risultano enfatizzate e possono indurvi ad agire in modo confuso e ad abbandonarvi a un eccesso di apprensione. Soprattutto nelle prime ore delle giornata, sono previsti contrasti con le persone che amate. L’impatto con la routine oggi vi appare davvero insostenibile. Appena potete, rilassatevi con una lunga e rigenerante dormita.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Socievoli, brillanti e rapidi di riflessi, avete la capacità di comprendere al volo persone e situazioni: questo vi permetterà d’essere sempre un passo in avanti rispetto a tutti. Una serata allegra e frizzante renderà la vostra vita affettiva un turbinio di avvenimenti e di situazioni piacevolmente emozionanti. Piacevoli sorprese non mancheranno neppure ai single e ai più giovani.

Leone

Non mostratevi insicuri sul lavoro o in altri ambiti sociali; per non perdere credibilità, dovreste dare di voi un’immagine più determinata. Nelle questioni finanziarie importanti sarà necessario ascoltare i consigli di una persona esperta. A meno che non abbiate accanto un partner remissivo, il desiderio di prendere il sopravvento può farvi fare una mossa sbagliata.

Vergine

Il buonumore è garantito dagli astri amici. Si prevedono opportunità e gratificazioni per chi opera nelle pubbliche relazioni, studia, si muove nel commercio: l’abilità che dimostrate non è acqua! Il conto in banca per voi molti di voi è stabile, forse punta al rialzo. Momenti incantevoli, da incorniciare col partner. Single a caccia? Il panorama offre molta selvaggina.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete energici, intuitivi e dotati di spirito organizzativo. Nel lavoro cercate di sfruttare in pieno questi fortunati influssi che vengono dagli astri: potrebbe essere l’occasione giusta per mettervi in evidenza e ottenere il giusto riconoscimento alla vostra professionalità! In amore sarete irresistibili, e chi è alla ricerca di novità le troverà allargando il cerchio delle amicizie.

Scorpione

Accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente creano tensioni? Forse pretendete troppo, mantenete uno stato d’animo sereno. Puntate al benessere: in autunno occorre rafforzarsi, disintossicarsi, variare le abitudini, cambiare dieta, fare più movimento.

Sagittario

Se nel lavoro tutto fila liscio, non si può dire altrettanto per l’amore; salutari scossoni rivitalizzano un rapporto che ha perso un po’ di verve. Sbagliato dare per scontati i sentimenti altrui o peggio approfittarne: rispettate i ritmi del partner. La salute non vi dà pensieri e sembra che al momento siate molto concentrati sulla cura dell’immagine. Un nuovo look vi soddisferà.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 13 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Entusiasmo e spirito d’iniziativa vi sosterranno nel lavoro: avanzerete proposte per allargare l’attività e ampliare la vostra esperienza in proposito. Se avete in calendario un appuntamento importante curate molto il look e cercate di rispettare alcune formalità, anche se generalmente ne fate volentieri a meno. In serata, scegliete con cura le persone da frequentare.

Acquario

Mettete in conto qualche tensione nella coppia, a causa della gelosia, o qualche accesa discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse, ultimamente, avete un po’ trascurato i vostri doveri e oggi il partner vi presenterà il conto! I vostri progetti innovativi non vanno a genio a una persona influente? Fidatevi del suo giudizio e fate dei piccoli aggiustamenti.

Pesci

Oggi non c’è nulla che possa intralciarvi: siete sul binario del successo che vi porterà a cogliere risultati inimmaginabili. Vi verranno prospettate delle possibilità alle quali, in segreto, pensavate già da tempo; se vi farete valere potrete ottenere più di quanto sperato. Se state vivendo una storia affettiva importante, fate qualcosa di ‘speciale’ per il partner. Deliziosi incontri.

