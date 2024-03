Oroscopo del giorno di mercoledì 13 marzo 2024: i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 13 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La veridicità delle vostre convinzioni sarà comunicativa, quindi esprimete ciò che pensate in modo chiaro e semplice. Il messaggio passerà sempre. Attenti al sistema digestivo e considerate in modo obiettivo la vostra alimentazione affinché possiate soddisfare le vostre reali esigenze. Le buone relazioni sono la fonte del vostro benessere interiore. L’amicizia vi scalda il cuore.

Toro

Le conversazioni che avrete oggi saranno molto piacevoli. Avrete piacete a curarvi degli altri e ne sarete ricompensati. Sarà fondamentale però non buttarsi a capofitto in qualsiasi attività colossale – controllate i vostri impulsi! Sentite, a ragione, che qualcuno sta abusando della vostra generosità. Siate selettivi nelle vostre scelte.

Gemelli

Concentratevi sulla stabilità e sulla fiducia oggi, consolidando le cose con chi vi circonda e mettendo le carte in tavola. Sarete in ottima forma in generale. Attenti alla vostra alimentazione, ne beneficeranno i vostri livelli di energia. Le nubi si dissipano e una senso di soddisfazione vi rende più socievoli e rilassati.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Iniziano discussioni con le persone che vi sono vicine, sarà necessario accelerare le vostre attività. Le vostre abitudini alimentari dovrebbero avere un cambiamento ed è il momento ideale d’iniziare una dieta. Mangiate più prodotti freschi. Vi sentite molto illuminati oggi, mentre fiancheggiate gli altri e le loro idee.

Leone

È possibile utilizzare il vostro talento creativo per risolvere alcuni problemi pratici. Facilitatevi la vita! Non sarete in grado di resistere al cibo invitante, ma attenzione ai grassi cattivi. Il vostro fegato avrà bisogno di depurarsi quest’estate. Conformarvi alla normativa in senso lato vi sembrerà del tutto ingenuo. Avete bisogno di distinguervi.

Vergine

Il cielo ritrova serenità e vi ritrovate più vicini ai vostri obiettivi, questo solo grazie a voi. Sarete tentati di andare in tutte le direzioni, siate consapevoli dei vostri limiti prima di giungere all’esaurimento. Le vostre priorità saranno molto chiare, nulla potrà farvene deviare. Raccogliete più informazioni prima di lanciarvi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Concentratevi sulla stabilità e sulla fiducia oggi, consolidando le cose con chi vi circonda e mettendo le carte in tavola. Sarete in ottima forma in generale. Attenti alla vostra alimentazione, ne beneficeranno i vostri livelli di energia. La vostra curiosità vi spinge in insolite direzioni. È necessario dosare il vostro bisogno di evasione.

Scorpione

Scoprirete ogni genere di cosa su qualcuno che vi circonda… dovrete essere discreti! Avrete una voglia irresistibile di assaporare le delizie della vita ma non sarete in grado di goderne perché siete troppo tesi. Avete intenzione di scuotere con un calcio vigoroso il vespaio nel quale qualcuno cerca di spingervi insidiosamente.

Sagittario

Diventate disinvolti e spensierati. I vostri contatti saranno estremamente piacevoli. Sarebbe nel vostro interesse essere più esigenti per quanto riguarda l’alimentazione. Vi sentirete meglio! Sembrerete più seri agli occhi di chi vi circonda. Sarà la chiave del vostro successo oggi.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 13 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra autostima sta migliorando, ora è il momento di ristabilire la verità con qualcuno che conoscete. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricarsi, sarebbe bello andare in gita e respirare aria fresca. Per la vostra grande gioia sembra che oggi sarà una giornata dinamica. Conoscerete nuove persone che lavorano bene e che rafforzeranno la vostra fiducia.

Acquario

Avete fatto bene a compiere uno sforzo e oggi sarete lieti di averlo fatto. Le circostanze vi danno ragione. Avete bisogno di tempo per rilassarvi adeguatamente, prima che lo stress prenda il sopravvento. Siete più tranquilli del solito. Ciò vi rende straordinariamente efficaci nel risolvere determinate questioni. Approfittatene.

Pesci

La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo. Le persone potranno apprezzare la vostra visione del futuro e sarete in grado di trasmettere la vostra energia a coloro che vi circondano.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay