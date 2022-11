L'oroscopo del giorno di oggi, martedì 15 novembre: le previsioni segno per segno, da Ariete a pesci. Amore, fortuna, lavoro, benessere.

Oroscopo di oggi, martedì 15 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Buon giorno. Migliora la capacità di relazionarvi con gli altri e, di conseguenza, aumenta il piacere della compagnia. Ottimi i rapporti sociali, possibilità di incrementare l’attività professionale. Arrendetevi alla tenerezza, se avete una bella storia d’amore in corso, perché questa diventerà ancora più bella e felice. Momenti eccitanti in vista per i single alla ricerca di novità.

Toro

Luna dissonante nella zona più bassa del vostro oroscopo, comunque non negativa. Ascoltate il suo suggerimento: dedicate più tempo e attenzioni ai vostri familiari, alle questioni che riguardano la vostra abitazione. Possibili fastidi, ritardi, incomprensioni al lavoro. Manca la tranquillità nel rapporto di coppia? La colpa è solo delle incomprensioni. Dialogate di più!

Gemelli

Contate sul cielo odierno per riprendere tranquillamente un compito professionale interrotto. Le idee i progetti maturati nei giorni scorsi prendono consistenza solo ora, nell’ottica di un avanzamento di carriera un po’ impegnativo, ma alla fine di soddisfazione. Una simpatica circostanza vi permette di fare programmi interessanti, nuove esperienze. Fate del movimento fisico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Lavoro e guadagni al centro dei vostri pensieri e dei vostri sforzi, con probabili risultati che vi riempiranno di orgoglio. Un colloquio andrà a buon fine, la vostra empatia renderà scorrevoli rapporti e affari. Confidenze, chiacchiere, risate, progetti importanti attireranno la vostra attenzione e quella del partner: ogni azione accenderà una complicità scoppiettante e dinamica!

Leone

Piacevoli novità rallegrano il vostro cielo. Se siete autonomi nel lavoro potreste presentarvi all’appuntamento con la ‘fortuna’ cogliendo la giusta ispirazione e … trovandovi al posto giusto al momento giusto. E se dovete contrattare, puntate su Mercurio (sestile a Plutone) fonte di un ottimo per gli affari. Stesse intenzioni, stesse inclinazioni anche nel rapporto di coppia.

Vergine

Pochi amici nel vostro cielo; la preferita però resta Venere: che tanto vi sta regalando in fatto di seduzione. Un filo di segretezza nei sentimenti, magari una parolina vi sfugge dalle labbra, ma in tal caso innescate subito la retro e gettate fumo per proteggere lo scrigno del cuore. Ermetici non solo i vostri sentimenti e pensieri, ma anche i messaggi che lanciate agli altri.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna in Leone, sestile al vostro segno, ha le carte in regola per farvi da spalla. Ricompense per un gesto generoso, fatto veramente con il cuore. La grinta non vi manca, l’intuito funziona al massimo: saprete sempre come cavarvi d’impaccio! Altissima presa, in amore, e fantastiche conquiste con tutto il fascino e la sensualità che sprigionate. Esplosivi ritorni di fiamma.

Scorpione

La tentazione di fare un passo indietro sarà grandissima e forse giusta in questa giornata. Le stelle vi consigliano di farlo se volete riparare un errore, se volete archiviare un comportamento sbagliato. Questi gesti vi faranno bene e apprezzare dalle persone vicine! In serata, divertitevi pure con chi vi pare, senza però esagerare col fumo, nel bere e nel mangiare.

Sagittario

Il cielo fa belle promesse alla maggior parte di voi e assicura brillanti soddisfazioni personali nel lavoro e negli affari, come nello sport e nel sociale. Con la Luna nel nono Campo vale la pena di correre qualche rischio perché le probabilità di vincere sono tutte a vostro favore! Single? Sarete attratti da una nuova conoscenza o da una storia d’amore intrigante.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 15 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna del giorno in ottava Casa vi vuole a sgobbare come matti fino a fine giornata… Lavoro e carriera sono finalmente in fermento: fra le novità, c’è del buono! Divertimento sì ma con sale in zucca; di amici ne vedete pochi alla volta e nonostante il forte legame affettivo, a distanza di sicurezza. Siate più pazienti in tutto, nell’accostarvi al cibo come nel muovervi.

Acquario

Non amate avere il fiato sul collo, ma la Luna in Leone disarmonica al vostro segno non può aiutarvi minimamente a rendere tutto più piacevole. Purtroppo, vi toccherà fare buon viso a cattiva sorte ed andare avanti a testa bassa fino a sera! Le braccia dell’amato sono sempre un rifugio contro le insidie della vita, ma anche voi dovreste fare altrettanto nei suoi confronti.

Pesci

Finché la barca va, lasciala andare… Martedì senza effetti speciali, ma mosso, produttivo; in ogni caso c’è soddisfazione per i successi registrati di recente nel lavoro. L’organizzazione domestica presenta possibilità di ulteriori miglioramenti. Concedetevi una pausa di relax e riflessione. Serata indicata per dedicarvi alla cura della bellezza e alla salute delle gambe e dei piedi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 15 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.