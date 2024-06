L’oroscopo di domenica 16 giugno 2024, ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci

Oroscopo di oggi, domenica 16 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi sentite rilassati, tranquilli e ottimisti e sarete anche in ottima forma. È il momento giusto per appianare un disaccordo. Basta assicurarvi di fermarvi prima di stancarvi troppo. Avrete la possibilità di fare scoperte su voi stessi attraverso le relazioni con gli altri.

Toro

Il vostro entusiasmo vi porta nella direzione giusta. Dovrete compiere uno sforzo, però, per passare del tempo da soli e rilassarvi. Il contatto con la natura e con la terra sarebbe un bene per ricaricare le batterie. Avanzate meglio e più in fretta senza confrontarvi con gli altri, seguendo la vostra creatività personale.

Gemelli

Lasciatevi guidare dal vostro intuito: non vi deluderà oggi. Cambiate un po’ l’alimentazione per ritrovare l’equilibrio: è il momento giusto per iniziare una dieta. Avrete la possibilità di mettere alla prova le vostre capacità. Siate fiduciosi e date tutto quel che avete.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Per essere aperti agli altri è necessario fare uno sforzo… Siete stati avvertiti, relax! Sarete meglio equipaggiati per affrontare i problemi che vi trattengono. Morale alto, ma gli amici vi sembreranno chiassosi. Sarete calmi.

Leone

Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto. L’equilibrio è a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo. È giunto il momento di riconoscere che avete un limite… Fidatevi di chi vi circonda.

Vergine

Avrete una chiara idea delle intenzioni di alcune persone. Traete le vostre conclusioni. Dovrete rinunciare alle vecchie abitudini e rimetterle in discussione in modo da proseguire nella giusta direzione. Bisogna riconoscere che avete bisogno di tempo per finalizzare un progetto importante. Organizzatevi bene.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La giornata scorre rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi. Attraversate una buona fase in campo finanziario, quindi concentratevi sui vostri conti e sui vostri progetti.

Scorpione

Avrete voglia di rendervi utili e ci riuscirete. State dando il 110%, ma non ce la fate quasi più: state attenti e imparate a dire di no. Avete un forte desiderio di sicurezza e proverete a provvedere autonomamente, ma attenti a non isolarvi troppo.

Sagittario

Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna i vostri cari saranno al vostro fianco. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma fisica e mangiate più verdure. Risolverete una questione materiale: sentirete il cuore e la testa più leggeri.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 16 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Alcune cose dovranno essere riconsiderate. Avete ragione a prendere un po’ le distanze dagli altri in attesa di ritrovare il vostro ritmo. Si consiglia di bere più acqua e di limitare zuccheri e grassi per sbarazzarvi dalla sensazione di pigrizia.

Acquario

Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di rimettervi in forma. Lasciatevi guidare dal vostro buon senso in campo relazionale: non vi deluderà di sicuro oggi.

Pesci

Sarete diretti con le parole, ma cercherete di non contrariare nessuno. Siete in sintonia con il vostro ambiente: essere più equilibrati vi rafforzerà e libererà il vostro cammino dagli ostacoli. Rifiutate le difficoltà materiali e gli ostacoli amministrativi: non è una buona giornata per lavorarvi sopra.

