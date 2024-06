Oroscopo dal 10 al 16 giugno 2024, ecco come andrà la seconda settimana di giugno

Il pianeta delle energie e della determinazione, Marte, passerà dal segno dell'Ariete a quello del Toro.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 10 al 16 giugno 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Il quadro astrale della prima settimana di giugno, che va dal 10 al 16, non è portatrice di grandi transiti e cambiamenti. L’unico transito, infatti, si presenterà a metà settimana. Il 14 giugno Mercurio si troverà congiunto al Sole.

Inoltre, Marte, pianeta delle energie e della determinazione, dal segno dell’Ariete passerà al segno del Toro, dove rimarrà fino al 20 luglio.

Oroscopo della settimana 10 – 16 giugno 2024

Ariete

Marte non è più a favore, ma questo non deve farti perdere d’animo: hai ancora energia da vendere. Utilizzale al meglio!

Toro

Questa settimana Marte sarà in congiunzione, per cui sarà impossibile dirti di no. Travolgente e affascinante, questo è decisamente il tuo periodo fortunato.

Gemelli

Il passaggio di Marte in Toro potrebbe renderti a tratti insicuro, ma Venere a favore ti predispone alle emozioni: goditele.

Cancro

Venere e Mercurio non ti aiutano, caro Cancro: ti sentirai un po’ solo e sconfortato, ma in compenso sarai fortemente risolutivo.

Leone

Marte ti rende un pochino insicuro, ma niente può fermare la tua voglia di stare al centro, di divertirti e amare. Non farti condizionare.

Vergine

Finalmente il passaggio di Marte nel segno del Toro ti renderà energica e vitale. Non hai intenzione di stare in silenzio, soprattutto quando hai qualcosa di veramente importante da dire.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 10 al 16 giugno 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Come ti avevo anticipato scorsa settimana, è tempo di ripresa. Il transito di Marte in Toro ti fa abbandonare i dubbi e le insicurezze: forza e coraggio.

Scorpione

Con Marte nel segno del Toro la tua voglia di avere a che fare con la gente arriva più o meno sotto lo zero, la gente ti risulta insopportabile.

Sagittario

Non sei nella tua forma migliore, Sagittario, ma questo per colpa di Venere e Mercurio a sfavore. Evita le occasioni di circostanza, non riusciresti a fingere.

Capricorno

Il pianeta della determinazione è a favore, finalmente! La tua voglia di controllare tutto sarà assolutamente favorita.

Acquario

Marte a sfavore non ti piace per niente: abbassa le tue energie e la tua creatività, portandoti a rinunciare a qualcosa. Decidi tu.

Pesci

Mercurio e Venere ti faranno sentire un po’ fiacco nei sentimenti, ma Marte a favore ti darà l’energia giusta per rimboccarti le maniche e perseguire i tuoi obiettivi.

Immagine di repertorio da Pixabay