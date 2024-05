Oroscopo del giorno di giovedì 16 maggio: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 16 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Se vi mettete a disposizione di tutti quelli che hanno bisogno di voi, sarete costretti ad arrabbiarvi per impostare dei limiti. I disturbi minori vi ricordano che potete migliorare il vostro benessere: non trascurate la salute. Sarete più comprensivi e ricettivi alle considerazioni di chi vi circonda. Questo sarà apprezzato.

Toro

Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non chiudetevi in voi stessi e sfruttate al massimo la giornata. Il vostro crescente senso di responsabilità rischia di essere troppo pesante: siate più spensierati.

Gemelli

Il vostro rigore morale vi farà formulare giudizi sulle persone che vi circondano ma cercate di non essere troppo duri. Sentirete una reale necessità di sfruttare al massimo i piaceri della vita, quindi seguite le vostre esigenze. Siate comprensivi e non chiedete l’impossibile agli altri.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete: è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà la vostra energia. Provate a compensare con una dieta equilibrata. Sarete più ottimisti e anche risoluti.

Leone

Non tentate nemmeno d’imporre la vostra visione delle cose: restate flessibile e ricettivi alle considerazioni altrui! Rimettetevi sempre in discussione e non siate troppo impazienti nei vostri progetti. Pianificate a lungo termine senza farvi influenzare dagli altri.

Vergine

Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche ed è questa la ragione della vostra stanchezza. La vostra famiglia sarà la cosa più importante oggi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vita vi sembra un film. Non prendetevi sul serio, lasciate che la vita faccia il suo corso naturale. Non fatevi prendere dalla stanchezza, perché a dispetto della vostra vitalità, avete bisogno di riposo se volete stabilizzare i vostri livelli di energia. La fortuna non vi abbandonerà oggi.

Scorpione

Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, ma è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano e rivedete un po’ la dieta. Lasciatevi guidare dal vostro buon senso in campo relazionale: non vi deluderà di sicuro.

Sagittario

Non si può cambiare vita senza fare sforzi. Aumenta l’energia, ma avrete la tendenza a fare molto in troppo poco tempo. Non lasciatevi intimidire dall’apparente fragilità di alcune persone. Sarete all’altezza della situazione.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 16 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti e godetevi un po’ di calma. Ne avrete bisogno. Il vostro ottimismo e la vostra creatività sono in aumento.

Acquario

Le vostre idee sono più chiare ed è giunto il momento di prendere una decisione che implica un impegno a lungo termine. Avete gli strumenti necessari per affrontare la questione. Ripensate alla situazione sotto un altro aspetto e senza lasciarvi trattenere dai piani limitati del passato.

Pesci

Il vostro ottimismo e le vostre abilità sociali vi porteranno fortuna oggi. Relazioni di successo sono in vista. Vi sarà difficile scegliere tra il vostro bisogno di auto-indulgenza e di pace interiore! La vostra visione a lungo termine diventa sempre più chiara e disponete di una prospettiva migliore sugli ostacoli da superare. Questo vi aiuta nel vostro lavoro.

Questo è l’oroscopo di oggi, 16 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay