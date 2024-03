Oroscopo di sabato 16 marzo 2024: ecco i segni più fortunati del weekend

Previsioni del sabato su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 16 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Nuovi hobby vi daranno la possibilità di fiorire. Le amicizie saranno in prima linea oggi. Sarebbe bene prendere una pausa dalla vita di tutti i giorni: dovreste prendere un giorno libero per lasciarsi respirare. Potrete ottenere buone notizie e buone risposte, e queste sono ufficiali. Avete fatto bene ad aspettare con pazienza e a mantenere la calma.

Toro

Le persone che vi circondano saranno più occupate, ma la calma vi permetterà di assaporare le gioie della vita. C’è un vantaggio a conoscere i propri limiti. Fate uno sforzo per rimanere ragionevoli, in particolare quando si tratta di mangiare. Il vostro stato d’animo piuttosto cinico non andrà a genio a tutti. Prestate più attenzione alla sensibilità di chi vi circonda.

Gemelli

Avete una prospettiva più ampia del mondo e troverete quindi difficoltà nel sopportare persone con una mentalità limitata. Avreste bisogno di trovare il tempo di una pausa e risolvere certe cose: siete stanchi, non negatelo. Le libertà che incontrate e il successo conseguente vi scaldano il cuore. Mostrate la vostra gratitudine!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete più orgogliosi che mai e manterrete le vostre promesse. Sarete contenti di voi stessi per le vostre azioni di oggi. Non passate ore a parlare di problemi di salute con alcune persone, vi fa apparire come un ipocondriaco. Sognare a occhi aperti è all’ordine del giorno. Avete un bisogno irrefrenabile di affermarvi di più. Non rifugiatevi nel silenzio.

Leone

Niente perturberà il vostro ottimo umore oggi. I cieli vi sorridono e voi contraccambiate. I vostri dubbi non toccano il vostro modo di essere e le relazioni con gli altri voi, il che conviene a tutti o quasi. La vostra forza sta più che mai nella vostra determinazione, senza cambiare i vostri obiettivi attuali.

Vergine

Il destino vi darà l’opportunità di un cambiamento che avete sempre sognato. Ci sono alcune abitudini che sarebbe bene abbandonare: riducete gli zuccheri, vi fanno sentire solo in colpa e pigri. La vostra sfiducia porterà a un po’ di gelosia e al rischio di malintesi. Accertatevi sempre di essere chiari per evitarlo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo. I contatti e gli scambi si concretizzeranno in modo semplice e non avrete difficoltà a esprimere i vostri ideali.

Scorpione

Non avrete problemi ad affermarvi e porrete fine ai rapporti malsani senza rimpianti! Dimostrate più senso nella vostra produzione di energia oggi e cominciate a ristabilire un maggiore equilibrio. Sarete al top della forma. Tutto ciò che vi serve è essere preparati alle conseguenze dei vostri eccessi e bilanciare il vostro dispendio di energia.

Sagittario

Sarete realistici nel sviluppare i vostri progetti futuri. Pur essendo in buona forma per lanciarvi nel gioco sociale potreste prendere ancora una pausa e un po’ d’aria fresca. La vostra correttezza morale sarà messa a dura prova. Siate coerenti con i vostri principi e non prendete nulla per scontato.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 16 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non siate scrupolosi con il vostro lavoro di ufficio e potrete evitare la creazione di eventuali complicazioni. La vostra distrazione aumenta. Il crollo di energia è il risultato della vostra inattività, fate qualche esercizio! Il vostro umore è semplice oggi, il che vi rende attraenti agli occhi di coloro che vi circondano.

Acquario

Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili. La fine di una preoccupazione fastidiosa arriverà giusto in tempo per mettere la vostra mente a riposo e farvi sentire più positivi.

Pesci

Avrete la possibilità di dimostrare di avere più libertà di quanto pensate. Uscite dalle vostre abitudini! Dimostrate di essere più sensibili quando vi stancate oggi, state per tornare a uno stile di vita più equilibrato. Vi arriveranno delle buone notizie da amici che vi circondano. Avete fatto bene ad aspettare pazientemente, la prova sarà nell’alimentazione.

Questo è l’oroscopo di oggi, 16 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay