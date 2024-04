L’oroscopo di mercoledì 17 aprile: ecco i segni fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 17 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi: è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata. Troverete spontaneamente un modo per evitare le difficoltà e mostrare con maggiore fermezza e chiaramente le vostre opinioni.

Toro

È necessario superare la vostra reticenza naturale per compiere progressi più rapidamente. La vostra dieta causa carenze che dovreste prendere in considerazione al fine di tornare ai livelli di energia precedenti. Le relazioni complicate non vi si addicono affatto. Vi sentirete costretti a fare da mediatori.

Gemelli

I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda! La vostra autostima sta migliorando, è il momento per ristabilire la verità con qualcuno che conoscete.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro senso di responsabilità sarà utile. Le prospettive per il futuro sono maturate notevolmente. Sarebbe ragionevole non intraprendere attività gravosissime. Attenti alle distorsioni e ai falsi movimenti, controllate le vostre pulsioni. Non lasciatevi intimidire dalle vostre esitazioni. Avete bisogno di una cosa solamente: procedere!

Leone

La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi: è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata. La vostra voglia di progredire vi rende facilmente combattivi. Fatevi valere, siete sulla strada giusta.

Vergine

La vostra vitalità vi permette di affermarvi in modo casuale. Pensate prima di parlare e non lasciatevi sopraffare dalle richieste degli altri. Avete bisogno di pace e di tranquillità: ammettetelo senza sentirvi in colpa. Un altro punto di vista vi consentirà di uscire da una situazione impossibile: siate aperti ai suggerimenti di chi vi circonda.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza. Avete tanta sicurezza di voi oggi, miglioreranno la vostra espressione e la fiducia nelle vostre capacità. Molto bene!

Scorpione

Fate attenzione a non trascurare nulla… Prestate particolare attenzione ai vostri conti! Siete in condizioni ottimali ma il moto è necessario. Non correte rischi inutili. Chi vi circonda vi spinge ad andare troppo lontano. Non fate il broncio, non date peso ai dettagli superflui!

Sagittario

Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche. Oggi è un giorno eccellente per tutto ciò che riguarda le transazioni immobiliari. Aggiornate i vostri conti!

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 17 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sul fronte amicizia otterrete successo. Questo è il momento di rivedere le cose con alcune persone. Sarebbe bene prendere precauzioni contro il freddo e il vento. L’aria non è un elemento favorevole per voi oggi. Non prendetevela per le battutine. Siete troppo sulla difensiva per permettere che le cose belle accadano.

Acquario

Il vostro umore attira la fortuna oggi ed è un buon momento per stabilire nuovi contatti. Sarete più sensibili al vento, quindi riparatevi. Avete bisogno di fare più esercizi fisici. Non vi mancherà l’ispirazione per consolidare le diverse aree della vostra vita e per accordarle in armonia.

Pesci

Oggi inizierete casualmente a pensare a qualcosa del vostro passato. Ciò vi permetterà di sviluppare le vostre idee, non fermatevi ai potenziali errori che avete commesso… Alla fine della giornata avrete davvero bisogno di rilassarvi. Sentirete un forte desiderio di pace, tranquillità e solitudine. Avrete ragione a evitare il caos.

Questo è l’oroscopo di oggi, 17 aprile 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay