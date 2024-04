Oroscopo di giovedì 18 aprile 2024: i segni più fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno.

Oroscopo di oggi, giovedì 18 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Siete al centro dell’attenzione e non avrete problemi nel persuadere gli altri a lavorare con voi. Evitate discussioni tempestose, che diminuiscono la vostra energia. Vincerete, non dubitate. Nuove possibilità per il futuro si presenteranno a voi. Siate aperti a ciò che accade e carpite la fortuna al volo.

Toro

I vostri piani sono diventati più chiari e riuscite a mettere gli sconvolgimenti in prospettiva da sormontare. Avete più controllo delle vostre emozioni e di conseguenza più energia: è per questo che siete in buona forma. Non riuscite a stare fermi e il vostro stato d’animo inquieto sconvolge chi vi circonda. Avrete un irresistibile bisogno di cambiamento.

Gemelli

Riceverete delle buone notizie, quindi aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi. Piacerete alla gente, semplicemente perché ignorate le differenze superficiali. Tutto ciò che succede con chi vi circonda andrà per il meglio.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avete la testa tra le nuvole e non siete affatto motivati. Sul fronte pratico, siete timidi, ma d’altra parte il vostro morale non potrebbe essere migliore! Riprendere un passatempo che non consista in un’attività fisica farebbe al vostro caso. Siate comprensivi, non tutti sono in grado di capire tutto. Non chiedete l’impossibile e tutto andrà bene.

Leone

La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo: vi aiuterà a trovare la calma che serve per le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto. Sarete in grado togliervi da una brutta situazione senza alcuna difficoltà e sarete fieri della vostra performance.

Vergine

Non sforzatevi di mettere la maschera: basta essere onesti. Sarete costretti a mantenere un ritmo impostato da chi vi circonda, ma starete più che bene. Sentirvi utili vi eccita. Siete determinati a rivedere alcune delle vostre decisioni passate e sarete in grado di vedere le cose con chiarezza, da punti di vista nuovi e diversi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi sembra facile affrontare gli ostacoli e sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio. Avete intenzione di cambiare il vostro approccio alla vita e trovare finalmente la soluzione di un problema. Esso è a portata di mano.

Scorpione

Il vostro comportamento impulsivo potrebbe portare a complicazioni: fate attenzione a ciò che dite per evitare questa tendenza. Vi sentite più in forma e i vostri riflessi saranno più veloci. Vi sentirete anche più leggeri. Troverete la realtà particolarmente noiosa, ma non fate niente di avventato per fuggire da essa. Pensate prima di agire!

Sagittario

I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda! Le libertà che incontrate e il successo conseguente vi scaldano il cuore. Mostrate la vostra gratitudine!

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 18 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non sapete da dove cominciare, il che eccita ma vi rende pignoli. Aspettatevi tensioni, che diminuiscono le vostre energie. Ricaricate le batterie stando a contatto con l’acqua per eliminare lo stress. Un senso di sicurezza vi rende più inclini a concentrarvi maggiormente su chi vi circonda e a intervenire in loro aiuto.

Acquario

Fate un passo indietro dalla vostra vita di tutti i giorni. È tempo di fare i piani per il futuro. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra fisico e benessere mentale, tra riposo e attività, necessitate di rendere giustizia alle esigenze del vostro corpo. Un crescente bisogno di riconoscenza vi fa strafare. Non fate promesse irrealistiche.

Pesci

Rivalutate la situazione diversamente, ma non tacete sui vostri desideri. Avete bisogno di affermarvi. Psicologicamente siete in ottima forma! Sarebbe un bene dedicarvi a una attività, un passatempo, che non sia fisico. È un giorno per trovare più facilmente il riposo, la calma e il relax. Ne avete bisogno, quindi sfruttare al massimo il presente in completa serenità.

