Oroscopo del giorno di giovedì 2 maggio: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 2 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Una notizia inaspettata vi metterà in uno stato d’animo radioso e vi renderà più concilianti. Una sensazione di relax e di benessere interiore vi permette di ricaricare le batterie. Dedicatevi al tempo libero, vi aiuterà a rilassarvi.

Toro

Avrete la possibilità di realizzare alcune promesse e sarete orgogliosi di voi stessi e di ciò che avete fatto. Non passate troppo tempo a parlare dei problemi di salute altrui, vi renderà ipocondriaci.

Gemelli

Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra contraddizione crea sfiducia intorno a voi. Avete bisogno di essere più semplici e di stare attenti a ciò che dite. Prendete la giornata di oggi come un’opportunità per disfarvi delle abitudini del passato e che danneggiano la vostra produzione di energia.

Leone

Non avrete il tempo per tirarvi indietro, dovrete agire in fretta! Evitate le correnti d’aria e gli sbalzi di temperatura. Avete bisogno di dormire per ricaricare le batterie.

Vergine

Sarete più comprensivi e sensibili alle considerazioni altrui. È tempo di avvicinarsi a chi amate. Avete bisogno di dare sfogo ad alcune delle vostre emozioni, che vi faranno risparmiare un po’ di angoscia e di conseguenza la vostra energia. Migliorerà.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Una preoccupazione sarà messa a tacere e un vecchissimo sogno tornerà sulla scena. È diventato più possibile di quanto abbiate mai pensato. Avete seriamente bisogno di prendere una vacanza e di passare un po’ di tempo da soli per valutare la vostra situazione.

Scorpione

La vostra tranquillità saprà fare miracoli per dissipare conflitti. Sarete ricompensati con soddisfazione finanziaria per gli sforzi personali. Attenti alla vostra distrazione che può giocare brutti scherzi. Non fate movimenti bruschi.

Sagittario

Troverete la calma tanto attesa nella vostra vita privata. C’è una continuità nelle vostre discussioni. Attenzione, in particolare, agli eccessi alimentari o ad esagerare in ambito sessuale. I vostri livelli di energia sono positivi quindi mantenere un po’ di riserve.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 2 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Questo è un buon momento per tutto ciò che riguarda le questioni ufficiali, giuridiche e amministrative. È il momento di procedere in questa direzione. Tenete i piedi per terra, soprattutto se siete invitati a cena. Non eccedete con il cibo, ascoltate il vostro corpo.

Acquario

Otterrete i risultati positivi di qualcosa che ha avuto inizio quattro settimane fa. Siete pronti ad affrontare tutto e ne sarete capaci – siete in uno stato d’animo brillante!

Pesci

Visto tutto ciò che sta accadendo intorno a voi, avete bisogno di relax. Potreste approfittare per fare un passo indietro. La giornata di oggi vi porterà una sensazione di calma interiore che è favorevole per ricaricare le vostre batterie emotive.

Questo è l’oroscopo di oggi, 2 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay