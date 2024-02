Oroscopo del giorno del 20 febbraio 2024: ecco i segni più fortunati

Ecco cosa prevedono le Stelle per la giornata di martedì su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, martedì 20 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Se contate su un giorno brillante, mettetevi subito il cuore in pace: sarà già bello se riuscirete a cavarvela senza burrasche: malesseri passeggeri, una situazione frustrante in famiglia continua a perseguitarvi anche nel tempo libero. Puntate tutte le vostre carte su Mercurio e Venere e focalizzate la vostra energia sul lavoro e sulle faccende sentimentali, settori vincenti.

Toro

Avete le carte in regola per trascorrere questa giornata in totale serenità e relax. Con un look curato ed elegante anche in un ambiente un po’ snob riscuoterete un successone! Visto che tutto, o quasi tutto, oggi fila liscio, non lesinate con gli slanci affettuosi e stupite la persona che amate con un dono inatteso. Anche le coccole saranno molto gradite. Belle novità.

Gemelli

Non lesinate mai sull’impegno necessario per raggiungere determinate mete: se volete ottenere un certo risultato, dovete rimboccarvi le maniche e mettere in conto imprevisti e un po’ di fatica. Momento adatto per risanare il bilancio di casa, fare chiarezza in una questione che vi sta dando del filo da torcere, occuparvi maggiormente del vostro corpo e del vostro aspetto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata tonica. Sarà un buon giorno, vi consentirà notevoli passi avanti su tutti i fronti. Sarete perfettamente in grado di operare tutti i necessari ‘distinguo’: sarete ancora più abili del solito nel mediare e nel trovare soluzioni efficaci. Nel cuore cresce il desiderio di stabilità e affetti sicuri. Se il mondo non risponde prontamente al vostro richiamo, non siate impazienti.

Leone

Situazione complessa oggi che la Luna transita nel segno che precede il vostro. Sul lavoro, i contrattempi vi danno del filo da torcere. Avete un programma frizzante per la giornata? Gli astri potrebbero rompervi le uova nel paniere, perciò tenete pronta un’alternativa. Cercate di non approfittare troppo del vostro fisico. Specie se l’età non è più verde, limitate gli sforzi.

Vergine

Gli astri sono propizi ai vostri progetti economici, segnalando un momento d’oro per potenziare le entrate e concludere affari convenienti. Azzurro è il cielo odierno anche per quanto riguarda le questioni a carattere sentimentale: se siete in coppia, la routine sarà spazzata via da un aperto scambio di idee con il partner; se siete single, dovrete solo guardarvi attorno.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Alcuni astri contrari riportano a galla ricordi dolorosi: in questo momento il passato diventa una zavorra più che una risorsa. Mettete al bando la malinconia, le insicurezze e preparatevi a conoscere facce e luoghi nuovi. Parliamo d’amore. Forse ci sono troppi nodi irrisolti nel vostro rapporto di coppia e gli astri vi invitano ad affrontarli e risolverli anche in modo radicale.

Scorpione

Con La Luna in Cancro e il Sole che passa nel segno dei Pesci, la vita vi sorride sfacciatamente. Grande privilegiato è il cuore, aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro seducente vi offre l’occasione per una piacevole avventura. Nelle attività di routine, in ufficio, siete apprezzati. Niente pretese in azienda, non è il momento di chiedere di più.

Sagittario

Giorno interessante per quanto riguarda il lavoro, soprattutto per chi saprà dosare i propri interventi e agire con astuzia. Non chiedete, comunque, troppo al vostro fisico, se avvertite stanchezza o se di recente non siete stati troppo bene. Se dovete affrontare qualche spigolo nella sfera affettiva, non prendetevela: in amore ogni tanto, è bene rivedere posizioni e atteggiamenti.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 20 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Iniziate la giornata con il piede storto. La necessità di tenere a freno l’impazienza potrebbe rendervi un po’ insofferenti: in caso di indecisione l’esperienza vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto, la sconfitta è garantita! Fiori di Bach per la serenità d’animo e una conoscenza più profonda della propria interiorità, anche quella che in genere non affiora.

Acquario

Fase di stanca e di riflessione. Niente di importante da segnalare in nessun campo: dopo la pressione astrale dei giorni scorsi, crediamo che, questa condizione non possa essere considerata negativa. Avete ora tutto il tempo per rilassarvi, di ripensare a voi stessi, di leggere un buon libro, di prendervela comoda. Qualcuno coglierà al volo un’opportunità finanziaria.

Pesci

Con la complicità della Luna e del Sole, giunto nel vostro segno, vi troverete sempre nel posto giusto, nel momento giusto: un pizzico di fortuna non guasta! Potrete prendere decisioni, come aiutare un amico in difficoltà. Siete in coppia? Vi basterà una chiacchierata per capire che siete fatti l’uno per l’altra. Il resto verrà da sé, senza problemi.

