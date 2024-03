L’oroscopo di mercoledì 20 marzo 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni odierne su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 20 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sarete in grado di soddisfare alcune persone interessanti. C’è qualcosa di inaspettato nell’aria. Vi mettete sotto nei lavori domestici… Sarete in forma ragionevole, soprattutto fisicamente. La vostra selettività e il vostro buon umore vi porteranno fortuna. Nuove amicizie in vista.

Toro

Avrete la possibilità di cambiare idea su una decisione che è stata presa troppo in fretta e sarà una giornata produttiva. Siete in vetta ma sarebbe una buona idea modificare delle cattive abitudini che avete preso, vi senterete meglio. Le vostre riflessioni vi spingono a intervenire direttamente, seguendo le vostre idee senza paura di fallire! Le cose stanno andando bene. Siete a vostro agio nel vostro corpo e ascoltate di più le vostre esigenze: è la strada da percorrere.

Gemelli

Intimidite coloro che vi circondano senza rendervene conto. Siate flessibili e le cose procederanno senza contrattempi. State scavando in profondità nelle vostre riserve quindi moderate l’esercizio muscolare. È tempo di cambiare il vostro stile di vita sedentario praticando regolarmente uno sport. Ottimismo, sensazione di libertà… Prendete tempo per pensare prima di giudicare. Siete troppo veloce nel farlo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Concentrate le vostre azioni sulla qualità. La vostra perseveranza darà i suoi frutti, continuate così. La fine di una situazione imbarazzante è in vista grazie alla vostra diplomazia. Siate ottimisti e uscite dalla solita routine.

Leone

State per giungere a un punto di svolta: è il momento di finire i lavori amministrativi che rimangono. Evitate correnti d’aria e sbalzi di temperatura. Avete bisogno di dormire un po’ per ricaricare le batterie. Avete un perverso desiderio di gettare benzina sul fuoco. Fate attenzione e andateci piano. Le vostre parole sono più pungenti di quanto pensate.

Vergine

Non avrete difficoltà a far vedere alle persone il vostro punto di vista. Non esagerate, però: siate diplomatici. Tenete sotto controllo la pressione del sangue, siete stressati e non lo sapete. Prendetevi del tempo per uscire da tutte le battaglie che avete avuto. Le vostre priorità saranno molto chiare, nulla potrà farvene deviare. Raccogliete più informazioni prima di lanciarvi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi sarà necessario riesaminare alcune questioni. Farete bene a prendere le distanze ed è la cosa giusta da fare. Fate troppo per gli altri, concedetevi delle pause. Non sentite i vostri limiti, riposatevi. Non cercare a tutti i costi di ottenere l’approvazione di chi vi circonda. Questo vi porta a esitare troppo.

Scorpione

La giornata sarà dominata da discussioni con gli altri, che presenteranno un’opportunità! Oggi siete al top della forma e gestirete con cautela le vostre dinamiche. Se vi attenete all’essenziale, risolverete le questioni in modo efficace. I colloqui che avete avuto hanno smosso le cose. La serenità è all’ordine del giorno, ma ci sarà ancora qualche azione urgente che dovrete intraprendere.

Sagittario

Riuscirete a raggiungere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata oggi. Alcune persone pretendono troppo da voi. Assicuratevi di essere in grado di assumerlo e non dimenticatevi di voi stesso in questo percorso. Le vostre preoccupazioni sono notevoli ti impedisce di muoversi nella giusta direzione. L’arrivo del post vi permetterà di risolvere il problema.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 20 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi sarà difficile mantenere la serietà e correrete il pericolo di parlare troppo in fretta… Sarete più inclini a canalizzare la vostra energia parlando con chi vi circonda, è così che vi ritroverete. Sorprenderete chi vi circonda per la determinazione nel raggiungere i vostri obiettivi.

Acquario

C’è una riunione in vista e vecchi ricordi riaffiorano. Tutto andrà bene se rimanete positivi. Sarete di ottimo umore, ma rischiate di esaurire coloro che vi circondano. Trattate bene gli altri e incanalate la vostra energia in modo proficuo. Rifiutate di accettare le verità materiali e i vincoli amministrativi. Non è il momento di iniziare qualsiasi cosa.

Pesci

Sarete bravi a capire i problemi di coloro che vi circondano. Cercate di non essere troppo duri nei consigli che date. Siete maggiormente in grado di controllare la vostra sensibilità e ricevere una sferzata di energia. La vostra forma fisica sta migliorando, visto che gestite le riserve al meglio. Introspezione e autocritica vi aiuteranno ad andare avanti… E superare un problema con che vi sta vicino.

Fonte immagine: Quique da Pixabay