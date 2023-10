Oroscopo, ecco le previsioni del 20 ottobre e i segni fortunati del giorno

Amore, fortuna e soldi: ecco le previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 20 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La giornata decolla positivamente, protetta dalla Luna armonica; siate però cauti durante viaggi e spostamenti. Anche se negli ultimi tempi non tutto è stato facilissimo e alcuni vostri progetti hanno incontrato degli ostacoli, non rinunciate alle vostre aspirazioni: tutto dice che ormai dovreste essere pronti per rifarvi. Single? Una sorpresa vi riempirà il cuore di gioia.

Toro

Venere e Giove tifano per voi. Armatevi di buona volontà e porterete a casa il risultato! Se dovete difendere i vostri spazi da ingerenze esterne, fate appello alla lucidità mentale e alla convinzione interiore. In campo sentimentale, non rimanete concentrati su voi stessi, cercate di dedicare anche attenzioni al partner, o sarete richiamati al dovere da sordi brontolii.

Gemelli

Piccole seccature, oggi, vi rendono un po’ nervosi. Cercate di non drammatizzare, riguardano tutti, e poi fanno parte della vita quotidiana. Staccate la spina, accantonate per un momento impegni, doveri e preoccupazioni: coccolatevi ad oltranza e fate un po’ di palestra per scaricare lo stress. Non siate sospettosi, in amore; dialogate più che potete col partner.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli impegni sono pressanti, ma oggi siete organizzati, efficienti e decisi a non dare ascolto a chi tenta di mettervi fretta. In serata, si prevedono ottime performances tra i fornelli se avete invitato gli amici del cuore e stabilito di sperimentare vecchie ricette della nonna. Date libero sfogo alla creatività. Dormite le giuste ore di sonno ed eliminate qualche abitudine nociva.

Leone

Comincerete la giornata bene: siete motivati, forti, allegri e pieni di fiducia. Gli astri porteranno una ventata d’aria nuova tra coloro che hanno una vita affettiva serena, perché l’intesa con il partner sarà eccellente. Se l’avventura è ciò che cercate e desiderate, questo giorno è tutto dalla vostra parte, rendendovi lieve e facile ogni percorso. Opportunità. Viaggi per molti di voi.

Vergine

Un contrattempo potrebbe assorbire molte delle vostre energie: cercate di capire in fretta che cosa fare. Dedicate del tempo al riposo e al relax, per ricaricare le batterie e godervi serenamente la vicinanza dei vostri cari. Se vi sentite in crisi con la persona amata, è perché le attenzioni ricevute vi sembrano insufficienti o perché esistono reali motivi di scontento.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata creativa. Vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di darvi spunti molto interessanti; scoprirete che la ragione non è tutto, vi sconcerterà un po’ ma vi aprirà nuove prospettive. Godetevi quello vi viene proposto dagli amici senza pensarci troppo, accettate al volo un invito per la serata e ascoltate con attenzione ciò che ha da dirvi il partner.

Scorpione

Attraversate una fase di massima vitalità e vivacità mentale, per cui è prevedibile che sarete una vera e propria fucina di idee e che avrete tanti interessi culturali e moltissime curiosità da soddisfare: lo sport, l’impegno nel volontariato, le buone letture, gli amici e la persona amata, assai trascurata in quest’ultimo periodo. Un problema vi assilla? Seguite l’intuito!

Sagittario

Le stelle vi consegnano il trofeo del miglior segno zodiacale del giorno: organizzatevi in modo da sfruttare al massimo le occasioni che vi si presenteranno su un piatto d’argento. Per le questioni più importanti avrete l’appoggio di persone di fiducia che si interessano a voi. Chi è già innamorato vivrà momenti di rinnovato entusiasmo, quasi una seconda luna di miele.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 20 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non sarebbe male sottrarre un po’ di tempo dai vostri mille interessi per dedicarlo al vostro benessere fisico e agli amici, pronti a coinvolgervi in programmi divertenti. Un’intuizione brillante vi permetterà di risolvere un problema assillante. I rapporti amorosi attraversano un momento di confusione, non lasciatevi comunque abbattere: le cose miglioreranno rapidamente.

Acquario

Un giorno perfetto per dar forma ai sogni, realizzare un progetto grandioso, partire per una bella vacanza, approfondire un argomento nuovo e interessante; potrete anche chiarire un’incomprensione con un vostro amico o con un vostro fratello. La sfera sentimentale, ricoperta dalla polvere depositata dall’abitudine, torna a essere smagliante come il vostro umore.

Pesci

Non tutto funzionerà secondo i vostri desideri, perché la Luna forma un angolo negativo con il vostro segno. Armatevi di pazienza, se un programma della giornata subirà una variazione, se un’uscita di denaro imprevista vi manderà fuori dai gangheri e se l’atmosfera in casa non sarà delle migliori! Riposo, sonno e la lettura di un bel libro vi rimetteranno in sesto.

