Oroscopo del 21 febbraio 2024: ecco i segni fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna v’illumina e un sogno che tenete nel cassetto da tempo si realizzerà quando meno ve lo aspettate; oltre a questo, una vostra intuizione si rivelerà esatta. In campo sentimentale potrete finalmente prendere le redini di un rapporto che, nei giorni scorsi, ha causato inquietudine, qualche momento d’incertezza. Viaggiate, divertitevi, praticate gli sport preferiti.

Toro

La Luna quadrata al vostro segno insinua una sensazione d’insofferenza di cui non riuscite voi per primi a venire a capo. Cercate di scendere a patti con lo specchio, se l’immagine che vi rimanda non vi piace. E siate meno intransigenti con voi stessi! Provate a rilassarvi. Distraetevi facendo qualche piacevole progetto per il futuro: servirà a farvi tornare il buonumore.

Gemelli

Approfittate della Luna amica, in Leone, per fare un po’ di pulizia attorno a voi: nei rapporti sociali, nelle questioni che destano qualche preoccupazione, nella sfera sentimentale penalizzata da Saturno. L’astro d’argento vi tornerà comodo anche per accendere di entusiasmo la serata, vivacizzata da programmi sfiziosi e incontri… assolutamente fantastici.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non siate sempre insoddisfatti di come vanno le cose, non è che lamentandovi o sprezzando ciò che avete risolvete qualche cosa; imparate a pensare in positivo, che significa a volte anche accontentarsi di quello che si ha. La vita amorosa per fortuna è scorrevole e appagante per molti di voi: la carica erotica è sempre ben sostenuta, nel rapporto di sempre. Occhio al denaro.

Leone

La Luna transita nel vostro segno ma le prende da Venere e Mercurio. Oggi, non riuscirete a mediare, ad essere diplomatici: lo scontro, la discussione ci sarà, ma sarà di breve durata. Comportatevi come la natura vi suggerisce, come vi viene spontaneo: simpatia e sincerità, vostri fiori all’occhiello, sono sicuramente le armi migliori su cui contare in questo momento.

Vergine

Giornata decisamente no. Non avete voglia di fare nulla e vi imponete di non provarci nemmeno: ordini della Luna assiepata nella dodicesima Casa, quella dell’immobilità e del silenzio, dove ci si sente prigionieri. I sentimenti sono in stand by, per oggi non vi va di parlarne; se c’è un problema vi blindate occupandovi d’altro, inutile proporvi uscite con gli altri e altro.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Che bellezza! Cielo azzurro e voglia di vento, velocità, libertà. Dalla vostra parte Mercurio e Venere, e la Luna. Se siete in coppia, se il partner c’è non siete solo amanti, fidanzati o genitori di un bel pupetto, prima di tutto siete due amici complici, compagni di vita e d’avventura. Di lui o di lei potete fidarvi ciecamente! “Novità”, “azzardo”, “spericolatezza” le parole di oggi.

Scorpione

Il vostro umore non è dei migliori, a causa di alcuni transiti negativi. Apparite infatti dubbiosi, esitate più del solito e avete paura di commettere passi falsi. È vero che le cose non girano bene, come è vero che non mancano le possibilità per mettere a segno qualche colpo positivo. Se avete un problema con qualcuno, non tergiversate nel chiarire la questione. Rilassatevi!

Sagittario

Vi occuperete di qualcosa d’interessante che si rivelerà anche essere un eccellente mezzo di evasione dalla routine. Una splendida volta celeste porterà momenti magici con la persona amata e una lieta sorpresa, se siete single, che potrà riservarvi un viaggio: si tratterà sicuramente di un’attrazione fatale, favorita dal vostro fascino, ma anche un curioso intreccio di coincidenze.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 21 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli astri vi regalano un pizzico di fortuna che, a prescindere dalle vostre capacità, servirà a realizzare un progetto ambizioso. Avrete una gran voglia di divertirvi, a maggior ragione se siete felici e in coppia. Se siete invece single, avrete l’occasione d’innamorarvi. State in mezzo alla gente, approfittate di questo momento per incontrare altre culture e altri modi di pensare.

Acquario

Mettete in conto qualche contrarietà nelle relazioni. Avrete da ridire con il partner per un programma della giornata a voi poco gradito o per una spesa per la casa che non condividete affatto. Mostratevi comprensivi con il partner. Dice bene Romano Battaglia: “i sogni sono come conchiglie che il mare ha depositato sulla riva. Bisogna raccoglierle e ascoltare la loro voce”.

Pesci

La Luna in Leone vi inserisce in un contesto tradizionale di tutto riposo. Pochi colpi di scena, pochi lampi di genio ma tanta serenità e rassicuranti conferme condivise con la persona amata, possibilmente immersi nella natura. Giorno ideale per occuparvi del benessere fisico, della bellezza e degli animali di casa. Una passione esplosiva è in arrivo per chi è single.

Questo è l’oroscopo di oggi, 21 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay