Oroscopo del giorno di venerdì 22 marzo: ecco i segni fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 22 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, e in particolare sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio. I vostri pensieri stanno per essere occupati da nuovi progetti e questo solleva sia il vostro ottimismo che la vostra energia.

Toro

Non avrete nessun problema a convincere le persone del vostro punto di vista… Ma non esagerate, abbiate tatto. Oltre ad avere le vostre emozioni a fior di pelle, siete in buona forma. Godetevi la vita senza aspettare che le cose accadano. Si annuncia un risultato per quanto riguarda i passi pratici. È giunto il momento di dedicarvi a essi senza esitare.

Gemelli

La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare. Oggi vengono a crearsi delle barriere. Vi sentirete più felici se trascorrerete del tempo con i vostri cari.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Potreste evitare alcuni errori ascoltando i consigli degli altri: siate aperti a ciò che hanno da dire. Non permettete ad altre persone e ai loro problemi di occupare tutto il vostro tempo, riflettete prima di farvi coinvolgere. Non fate il broncio dinnanzi ai cambiamenti che vanno fatti, pensate a essi come una meravigliosa opportunità per andare avanti.

Leone

Lasciatevi guidare dal vostro intuito. Non vi deluderà oggi, basterà porre le domande giuste. Potreste attuare alcune modifiche alle vostre abitudini alimentari, per raggiungere l’equilibrio. È il momento ideale per iniziare una dieta, quindi mangiate più prodotti freschi. Cambiando prospettiva riuscirete finalmente a trovare la soluzione a un problema. È alla vostra portata.

Vergine

L’intervento di un collega vi aiuterà a completare un progetto in corso che si è rivelato pesante. Fareste meglio a buttarvi il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere. Oscillate tra freddo sdegno ed entusiasmo eccessivo, che è fonte di confusione per chi vi circonda. Provate a trovare una via di mezzo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza. La vostra natura socievole vi porta fortuna. Non esitate a creare nuovi rapporti.

Scorpione

Se dovete lavorare oggi, troverete difficile rimanere concentrati. Le discussioni predominano. I vostri impulsi vi impediscono di dosare i vostri sforzi e questo vi esaurisce. Prendere un giorno di riposo sarebbe l’ideale. Le vostre emozioni si intensificano. Sarebbe una buona idea esplorarne e scoprirne la vera ragione…

Sagittario

Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Chi vuole farvi passare in secondo piano sta solo cercando di provocarvi. Giustificare le vostre azioni non serve a nulla, procedete per la vostra strada! Sarete pieni di energia mentale e sarete in grado di ricaricarvi a questo riguardo. Tuttavia, concedetevi del tempo per respirare.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 22 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il ritmo di vita s’intensifica, ma non dimenticatevi di voi stesso in questo vortice di azione. Sentirete il bisogno di stare da soli e avrete una reale necessità spirituale di riconcentrarvi su voi stessi. I vostri progetti non vanno di pari passo con ciò che desiderate. Moderate il vostro entusiasmo!

Acquario

All’ordine del giorno ci sono dei cambiamenti indispensabili. Mantenete la calma, e fate un grande passo indietro. Sentirete un calo di energia. State pensando troppo, quello che vi serve è il rilassamento totale. Vi arriveranno delle buone notizie da amici che vi circondano. Avete fatto bene ad aspettare pazientemente, la prova sarà nell’alimentazione.

Pesci

Sarete in grado di agire secondo i vostri interessi con calma ed efficienza. È il momento di parlare con la vostra banca. Avrete bisogno di completa pace e tranquillità e per ricaricare le batterie. Non cedete a troppe tentazioni culinarie… Ci sono alcune situazioni che sarete in grado di cambiare di punto in bianco. Avete bisogno di procedere passo dopo passo e di essere fiduciosi.

Questo è l'oroscopo di oggi, 22 marzo 2024.

