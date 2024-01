L’oroscopo di martedì 23 gennaio: ecco i segni più fortunati

Amore, lavoro, soldi e fortuna: le previsioni del giorno segno per segno.

Oroscopo di oggi, martedì 23 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un improvviso cedimento dell’umore e della stabilità emotiva può complicare questa giornata, soprattutto nella gestione dei rapporti. In calo il rendimento sul lavoro. Provate a inventarvi qualcosa per guadagnare tempo! Luna e Mercurio dissonanti vi confondono. In realtà il problema non è quello che accade intorno a voi, ma piuttosto quello che accade dentro di voi!

Toro

Gli astri colorano di verde il semaforo posto lungo la vostra strada. Non potrete certo lamentarvi di questo giorno che si apre con molte novità! Sarà notevole lo spirito d’iniziativa e l’intraprendenza, che vi aiuteranno a portare a termine una delicata questione… Anche l’intuito sarà stimolantissimo: potrete benissimo intendervi con il partner senza bisogno di parlare.

Gemelli

Anche se non dovete abbandonare i vostri momenti di riflessione e di introspezione, avrete parecchio di cui essere soddisfatti: collaborate con ottimismo, sfornate idee e progetti senza timore! Una dolcezza insolita, una luce interiore colma di tenerezza avvolgerà la sfera sentimentale della maggior parte di voi. La Luna consiglia di stare leggeri a tavola e non fare tardi la notte.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Ci pensa la Luna nel segno a rimettervi in pista dopo una serie di giornate non troppo esaltanti e a farvi ripartire a tutta velocità… Tenetevi pronti per le esperienze più insolite, straricche di sorprese, di ambienti e facce nuove! Stabilirete un sentimento di simpatia con una persona appena conosciuta: qualunque siano gli sviluppi futuri, vivete il momento! Nuovi progetti.

Leone

Alla sveglia che suona reagite con uno sbadiglio svogliato. La Luna del giorno non vi aiuta, anzi contribuisce a demotivarvi, ma tutto finisce lì… Giorno senza infamia e senza lode e piuttosto improduttivo: sognate molto ma combinate ben poco. Tanti progetti ma per ora irrealizzabili, le idee non si mangiano e i fondi mancano. Intanto però sognare fa bene, allontana la noia.

Vergine

Giornata euforica, ricca di novità e di forti emozioni. Allegria nel cuore per molti di voi e incontri imprevedibili per i single e i più giovani. Dal vostro cilindro tirate fuori le migliori risorse: simpatia, adattabilità, spirito d’avventura! Le vostre azioni sul lavoro sono in netta progressione. Possibile un significativo riconoscimento alle vostre valide iniziative professionali.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete sempre aperti alle innovazioni, ma dovrete anche essere pronti a ritornare sui vostri passi, se capite che i tempi non sono maturi. La vita sociale, oggi, vi darà belle soddisfazioni, ma qualche problema potrebbe tenervi sulla corda. Più che a una relazione stabile sembrate interessati a un legame poco impegnativo, che agevoli il desiderio di libertà del momento.

Scorpione

La Luna in Cancro, un segno d’Acqua come il vostro, dà il via ad una giornata che punta alla cooperazione e al confronto con gli altri. Riscuoterete ovunque successo! Tempo libero da spendere tra interessanti letture e conferenze. Conquiste facili, provocare del resto è il vostro forte, ma se il cuore è impegnato non vi spingete oltre: i sensi di colpa vi assalirebbero all’istante.

Sagittario

Terminata l’opposizione lunare, vi sentite decisamente più leggeri e anche molto più disponibili a collaborare, soprattutto in ambito lavorativo. In nome di un importante progetto comune accantonerete le divergenze raggiungendo insieme la meta. Sarebbe meglio evitare le storie d’amore a distanza, al momento siete troppo volubili per riuscire a superarne le difficoltà.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 23 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non pretendete troppo da voi stessi: affrontate una cosa alla volta e, prima di mettere altra carne al fuoco, finite ciò che avete cominciato. Nel lavoro non mancano le opportunità, ma probabilmente il prezzo da pagare è troppo alto. In amore, qualche nota d’insoddisfazione può diventare uno stimolo per guardarvi intorno, andare alla ricerca di qualcosa di diverso…

Acquario

Dopo la baraonda dei giorni precedenti, accogliete con piacere un attimo di pausa per riflettere e fare con tutta calma il punto della situazione. Alla luce degli errori commessi in passato, decidete di aggiustare la rotta perché non si ripetano. Stabilmente in coppia, approfittate del feeling che ora vi unisce per rafforzare il legame, per renderlo sempre più “speciale”.

Pesci

Il trigono di Acqua, disegnato dalla Luna, vi sarà utilissimo per mettere a frutto le vostre migliori qualità: si prevedono soddisfazioni personali e finanziarie. Avrete buone occasioni in ambito professionale che vi permetteranno di incrementare il fatturato. Se siete in cerca dell’anima gemella, guardatevi intorno. Se siete in coppia, tutto andrà esattamente come sperato.

