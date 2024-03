Oroscopo della domenica: ecco i segni fortunati del 24 marzo

Previsioni del giorno su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 24 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La relativa calma oggi è favorevole per una valutazione generale. Concentratevi sull’essenziale. Gli obblighi sembrano faticosi, quindi scaricatevene e cercate di trovare un momento di solitudine per ritrovare la calma interiore. È più facile affermarvi e porre fine a un rapporto malsano oggi, senza rimpianti.

Toro

Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio! La gente vi cercherà per la vostra capacità di distanza dagli eventi, riceverete delle confessioni.

Gemelli

Non cercate di farvi carico dei problemi del mondo. È davvero questo il vostro ruolo nella vita? I vostri livelli di energia sono in miglioramento e troverete facile da incanalarli in modo costruttivo a lungo termine. È tempo di un po’ di decorazione d’interni. Non fate di un sassolino una montagna. Se pensate che non c’è niente che potete fare per trovare una soluzione, vi sbagliate.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra testa è tra le nuvole e la vostra distrazione vi aiuta a fuggire dalla routine quotidiana. Vi vengono alla mente delle idee e sarete tentati di agire… troppo prematuramente e senza dosare prima le vostre forze. È necessaria un po’ di moderazione! Avrete delle possibilità di soddisfazioni personali grazie a nuove attività. L’amicizia sta in primo piano oggi.

Leone

Influssi planetari ravvivano il vostro ottimismo e quello delle persone che vi circondano. Siete in buona forma, mantenete lo sforzo che avete compiuto con la vostra dieta e le cose andranno ancora meglio. Alcuni scherzi non vanno presi sul serio. Ricordatelo prima di rispondere, vi aiuterà.

Vergine

L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in vista. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa. I contatti con gli amici vi tirano su. Avete bisogno di sincerità e di genuinità.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Trarrete i vantaggi di una piacevole atmosfera accogliente, in cui prevarrà l’umorismo. Attendete un altro giorno per iniziare una discussione approfondita. Sarebbe un bene migliorare la circolazione sanguigna praticando sport e prendendo una boccata d’aria fresca. Non cercate problemi dove non esistono. Siete molto sospettosi. Agire vi permetterà di dissipare i vostri dubbi.

Scorpione

Sarete molto sicuri di voi, forse troppo… Evitate discussioni approfondite e concentratevi sull’azione. Potreste trarre grande vantaggio nel praticare uno sport all’aria aperta. Avete bisogno di un cambiamento d’aria sia sul fronte morale che fisico. Sarete in grado togliervi da una brutta situazione senza alcuna difficoltà e sarete fieri della vostra performance.

Sagittario

Troverete difficile lavorare. Non sprecate i vostri sforzi, riflettete prima di iniziare qualsiasi cosa. Avete bisogno di un periodo di riposo. Non strafate e cercate di rilassarvi. Avrete bisogno di tempo per assimilare alcuni cambiamenti nella vostra cerchia di amici, dato che la vostra innata nostalgia vi lega ancora al passato.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 24 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza. Vi sentirete più spensierati, il che vi permetterà di prendere le distanze per quanto riguarda un tema importante rimasto ancora senza risposta.

Acquario

La vostra tranquillità vi rende automaticamente popolari e ispira le persone a darvi fiducia. Una sferzata di energia vi aiuterà ad agire in modo costruttivo, non vi dispererete invano. Sarete molto più concentrati del solito nei vostri affari personali. Trarrete beneficio a rallentare il passo.

Pesci

Combattenti, risoluti e allegri, affronterete le mansioni attese a testa alta. Non lasciatevi influenzare dalle voci che vi giungeranno, risolvete le cose da soli. Consumerete la vostra energia. Non prendete sul serio le voci di corridoio; cercate di saperne di più.

Questo è l’oroscopo di oggi, 24 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay