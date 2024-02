Oroscopo della domenica, le previsioni segno per segno del 25 febbraio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 25 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in transito nel segno della Vergine vi promette ottime cose sul fronte professionale, qualunque sia la vostra condizione. Avrete una visione più ampia delle vostre esigenze, delle varie problematiche e saprete cosa fare per risolvere tempestivamente e abilmente le difficoltà. Non mancheranno le soddisfazioni, tanto meno riscontri dal punto di vista finanziario.

Toro

Giorno eccellente. Se vi guarderete attorno vedrete quante occasioni sono a portata di mano! Se si tratta di lavoro, potrete realizzare aspirazioni e desideri impossibili dando l’impressione di non affaticarvi nemmeno. L’intesa con la persona amata sarà entusiasmante, ricca di sfumature, convincente, calda. Accettate l’invito per uno spettacolo serale: vi piacerà e vi divertirà.

Gemelli

Luna e Saturno vi girano sopra la testa e creano scompiglio in famiglia. Tira infatti una brutta aria: silenzi, musi lunghi, incomprensioni, forse a causa di una somma di denaro. Fate ricorso al buon senso e alla dialettica, che non vi fa certo difetto. A quel punto non vi sarà difficile trovare un accordo e la soluzione migliore al problema! Colpi di scena in campo amoroso.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il cielo, vostro alleato, suggerisce un giorno agguerrito, in cui cercherete di prendere in mano le redini della vostra vita per indirizzarla dove più desiderate. Programmate come si deve i vostri obiettivi e… molto probabilmente non vi sfuggiranno! La vita professionale riceve una boccata d’ossigeno e le situazioni stagnanti riprendono quota. Tante le novità in amore.

Leone

Giornata costruttiva e soddisfacente per tutti, in particolare per chi lavora alle dipendenze altrui: la vostra abilità esecutiva raggiungerà vertici di perfezione assoluta. E questo non passerà certo inosservato da chi di dovere, dai vostri superiori! Tutti gli altri potranno contare su buoni guadagni, su nuove entrate. Una grande gioia illuminerà a giorno serata e vita di coppia.

Vergine

Eccovi servita su un piatto d’argento una giornata memorabile, dove alla provvidenziale fatina con la bacchetta, si sostituisce la Luna amica. I riflettori si accendono naturalmente sulle questioni pratiche e finanziarie: con il minimo sforzo riuscirete a moltiplicare i vostri guadagni! Successi anche in campo sociale, sportivo e sentimentale! Vi può bastare?

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata non particolarmente vivace; al lavoro vi limiterete a fare l’indispensabile e tenderete a crogiolarvi un po’ nella pigrizia; per evitare problemi futuri, siate lungimiranti in merito ad investimenti e operazioni finanziarie. Giornata adatta al riposo e al relax; ai controlli sanitari e alle terapie naturali. Rimandate però le cure estetiche o i drastici cambiamenti di look.

Scorpione

Il vostro cielo astrale promette importanti novità. La Luna favorevole vi aiuterà a mettere in pratica progetti e idee, e a prendere decisioni per realizzare con successo i cambiamenti che avete in mente. Buon momento per valutare offerte di lavoro o chiedere un aumento. Avrete soddisfazioni anche in amore: qualcuno non perderà l’occasione di dirvi quanto vi ama!

Sagittario

Potrà essere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua, tanto che qualcuno potrebbe sentirsi abbastanza affaticato. Del resto il cielo odierno preannuncia intoppi e possibili momenti di stanchezza. Giornata movimentata per quanto riguarda l’amore: anche se siete felici in coppia sentite irresistibile la tentazione di giocare al gatto e al topo con il partner.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 25 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata a cinque stelle. Pianeti veloci e pianeti lenti si allineano tutti insieme in vostro favore! Affronterete con fermezza e lucidità mentale tutti gli ostacoli che si frappongono fra voi e le mete a cui ambite. Con abilità e, perché no, fortuna… risolverete questioni anche difficili e stabilizzerete il vostro conto corrente. Bollente sia la serata che l’intesa con la persona amata.

Acquario

Non sarà difficile raggiungere il giusto equilibrio nei vari settori della vostra vita, se ci mettete almeno una buona dose di impegno e di volontà. Se invece vi lasciate prendere dall’indecisione e dalla pigrizia, concretizzare qualcosa sarà un problema. Datevi da fare! Cercate di passare più tempo insieme alla persona amata, se per qualche motivo l’avete trascurata.

Pesci

Giornata particolarmente complicata. Dovete mettere in conto bisticci amorosi, incomprensioni, ambiguità, offese ingiustificate. Pigliatevi una pausa e tirate le somme su un rapporto che non va a gonfie vele! Anche il denaro, oggi, sarà un bel problema: esaminerete le vostre tasche e vi chiederete se si sono bucate. Scaricate lo stress con un po’ di movimento fisico.

Questo è l’oroscopo di oggi, 25 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

