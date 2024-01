L’oroscopo del giorno di 25 gennaio: i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 25 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un momento di riflessione, una pausa introspettiva è quello che ci vuole per voi Ariete in questo momento; alcuni astri dissonanti vi mettono con le spalle al muro. Una questione familiare dovrà essere affrontata una volta per tutte: che lo vogliate o no, dovrete decidere sui due piedi! La forma fisica risente della stanchezza accumulata. State leggeri a tavola.

Toro

Potreste trovarvi a una svolta importante, in cui raccoglierete ciò che avete seminato. A giudicare dal “raccolto”, il vostro impegno verrà giustamente premiato! Ci saranno moltissime soddisfazioni personali e, aspetto per niente trascurabile, anche economiche. La nuova posizione di Venere renderà luminosa la serata e piacevolissima l’intesa con la persona amata.

Gemelli

Non fatevi tradire dall’indecisione, non dovete avere nessun dubbio sulle vostre possibilità di successo. I traguardi più prestigiosi sono alla vostra portata, basta che lo vogliate! Novità importanti vi attendono sul fronte sentimentale, se siete in coppia e reduci da un periodo complicato: chi vi vuole bene riuscirà a farvi sorridere con prove tangibili del suo affetto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Potete contare sull’appoggio di Giove e della Luna. Alcune circostanze favorevoli forniscono la soluzione anche a problemi grossi o a questioni che vi stanno particolarmente a cuore. Tenete conto sia della vostra sensibilità che di alcune intuizioni preziose! Un filo sotto tono la vita a due, specie in quelle unioni dove il dialogo e l’attrazione sono un ricordo sfumato.

Leone

Le vostre antenne capteranno le vibrazioni più profonde, sia vostre che di altre persone. Saprete cogliere le opportunità migliori per definire una certa questione, ma anche per divertirvi, per organizzare programmi molto speciali con gli amici. Una possibile temporanea assenza del partner vi crea qualche inquietudine, però sarà utile per verificare la tenuta del rapporto.

Vergine

Un successo legale, una multa scampata, una controversia che si risolve a vostro favore sono sufficienti per farvi sentire baciati dalla fortuna. Cercate di ascoltare i suggerimenti e le indicazioni che vi daranno su una questione che vi assilla: gli occhi degli altri, ricordatevelo, vedono sempre più lontano e più chiaramente dei nostri. Vita amorosa più scorrevole per i nati ad agosto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Eventi piacevoli potranno accadere in questa giornata, ma a una condizione: dovrete lasciare che le cose seguano il loro corso. La Luna non vi è amica e rende tutto difficile. Se vi sembrerà di essere in balia di una corrente alquanto bizzarra, abbandonatevi tra le braccia della persona amata. L’amore è un porto sicuro dove potrete dirigere le vostre vele e fermarvi a riposare!

Scorpione

Giornata a cinque stelle per molti di voi. Avrete energia, fascino e grinta; riuscirete a imporvi con autorità e forza in ogni ambiente. Tenetevi pronti a essere incoronati dalle stelle in campo sportivo o in quello sociale! La Luna, Venere e Marte in ottimo aspetto al segno favoriscono anche il settore affettivo, mandando in orbita stellare il vostro rapporto di coppia.

Sagittario

Non anticipate le decisioni che ritenete importanti: pensate una cosa alla volta e procedete con ordine. Se chiedete con gentilezza otterrete la collaborazione dei familiari. Grazie alla Luna nell’ottavo Campo che stimola l’intuito e la prontezza di riflessi, concluderete affari vantaggiosi. Siate aperti a qualunque possibilità! Dedicate tempo e attenzioni alla persona amata.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 25 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il semaforo posto lungo la vostra via è di colore rosso, sia per quanto riguarda le questioni pratiche, che private. Il clima famigliare e sentimentale non è dei migliori! Come avete capito la pazienza è di rigore mentre il dialogo va incoraggiato. Efficace esercizio per evitare il mal di schiena: da seduti ruotate il busto da una parte e dall’altra. Ripetete almeno cinque volte!

Acquario

Situazioni in sospeso reclamano la vostra attenzione e una rapida risoluzione, prendetevi una pausa di riflessione per ricaricarvi un po’. Cogliete le suggestioni che vi arrivano da varie parti, per riuscire ad entrare in comunicazione con più facilità. Fate un pieno di energie, e soprattutto di ottimismo, che è la vostra grande medicina. Una serata con pochi amici sinceri è l’ideale.

Pesci

Giorno straordinario su molti fronti, non ultimo quello sentimentale, con Venere che sbarca nel favorevole segno del Capricorno. Stabilmente e felicemente in coppia? Vi attende una serata magica, emozionante, caratterizzata da una comprensione più stretta con la persona amata. Guardare e amare il partner sarà più facile, se siete Pesci nati alla fine di febbraio.

Questo è l'oroscopo di oggi, 25 gennaio 2024.

