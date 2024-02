Oroscopo di martedì 27 febbraio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 27 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata no, di quelle che si annunciano già dal mattino, scottandosi con il caffè, litigando con l’auto che non parte. Responsabili i pianeti, Luna, Urano e Plutone. C’è da ritrovarsi con un diavolo per capello, ma per fortuna mente, riflessi e ideali restano intatti. Forse dal partner vi aspettate troppo, o siete troppo severi con voi stessi, sta di fatto che il rapporto gira a fatica.

Toro

Tutto verte sul lavoro, dove riuscite a dribblare in corner un imprevisto non indifferente. Qualche difficoltà va messa in conto, scatenata dall’opposizione di Marte, ma sarete voi a vincere: salvati in corner dalla capacità di cavalcare situazioni complesse con disinvoltura! Sarete più vicini alla persona amata, ma non significa che sarete anche tolleranti, comprensivi. Svagatevi!

Gemelli

Venere e Mercurio amici e la Luna nel settore dell’amore, vi preparano un giorno eccitante, dolce e divertente insieme. Vi sentite bene, in pace con voi stessi e già questo rappresenta una bella novità! Fascino e carisma sono alle stelle: approfittatene! Sul lavoro, nella professione siete molto abili, astuti come volpi. Vita sociale intensa e momenti da incorniciare con il partner.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Meglio non conoscervi oggi, bersagliati dai cattivi aspetti di Luna, in quadratura: tutti contro di voi e voi contro tutti. L’unico a tenervi man forte è Giove: un successo lavorativo o una proposta del partner potrebbero farvi cambiare atteggiamento. Allentate la tensione con massaggi, tecniche meditative o yogiche. Anche il movimento fisico può aiutarvi.

Leone

L’amore oggi è una favola, nonostante l’opposizione di Venere. La Luna in Bilancia, in un segno amico, vi riscalda letto e cuore. Unico neo Marte, che vi riporta col pensiero a qualche spiacevole situazione familiare. Sentimento, desiderio e fantasia cementeranno il rapporto di coppia: con una chimica del genere non avrete bisogno di filtri d’amore! Cotte fulminanti per i più giovani.

Vergine

Ottimo giorno, senza dubbio. I pianeti che contano favoriscono un rilancio in generale, ma dovrete stare al gioco dell’imprevisto. Questa giornata appare propizia per stringere i tempi, concludere affari, decidere eventuali cambiamenti e avviare nuove imprese. Belle novità in campo sentimentale: siete pronti a esporvi, a osare, a conquistarvi il vostro spicchio di felicità.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata infernale per altri, ma non per voi, sostenuti da un cielo magnifico. Sul lavoro avrete la soddisfazione di vedere che tutto fila liscio come un meccanismo perfettamente oliato. Tenacia e determinazione daranno frutti interessanti, anche sotto il profilo economico. L’amore vive momenti intensi. In coppia, fra innamorati, l’intesa è alle stelle, la felicità trabocca.

Scorpione

Imperturbabili e sicuri di voi, solo un imprevisto riesce a destabilizzarvi, testando la vostra elasticità mentale e la capacità di adattarvi a situazioni nuove. Qualcosa nel vostro progetto di lavoro va modificato, accettate la critica senza offendervi: se è costruttiva fa buon gioco anche a voi. Lettura e cinema orientati al thriller, la vostra natura investigativa stasera si scatena.

Sagittario

Avvertirete una piacevole sensazione di novità. In famiglia molte dinamiche conflittuali si aggiustano, dandovi modo di decidere più serenamente e liberamente per il vostro futuro. Venere, amica, vi donerà prove d’affetto da parte di persone sulle quali pensavate di non poter far conto. Opportunità nel settore professionale e, per alcuni, incarichi di responsabilità.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 27 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Cielo grigio. Se non fate passi falsi e non date retta al cavallo pazzo che oggi corre in voi… lavoro e finanze sono al sicuro. Magari non avrete tutto l’oro di Paperon de’ Paperoni, ma al futuro riuscite ancora a guardare con una certa tranquillità. Per come vi muovete, sembrate in formissima, sempre padroni della situazione. Invece no, il nervoso oggi vi prende allo stomaco,

Acquario

Le stelle oggi vi amano. E voi avvertite questa magica atmosfera: vi sentite forti e decisi, sicuri di voi stessi, pronti a difendere le vostre ragioni contro tutti. Affronterete ogni situazione con grinta e determinazione! Sarà quindi facile conquistare l’attenzione delle persone che più v’interessano! Vivrete un giorno da ricordare, sia per quanto riguarda il lavoro che l’amore.

Pesci

Cercherete qualcosa di nuovo e di appassionante in cui buttarvi anima e corpo. Risolverete faccende personali, ma troverete anche situazioni stimolanti grazie alle quali combinerete ottimi affari, non solo economici anche di cuore. Per chi ha un talento speciale per l’investigazione, improvvisarsi Miss Marple o Hercule Poirot, oggi vi dà conferma del vostro buon fiuto.

Questo è l’oroscopo di oggi, 27 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay