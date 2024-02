Oroscopo del 29 febbraio 2024: ecco i segni fortunati di fine mese

Il 2024 è un anno bisestile e quindi febbraio ha un giorno in più: ecco quali segni sono favoriti dalle Stelle in questa giornata.

Oroscopo di oggi, giovedì 29 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna oggi non vi degna di uno sguardo, ma a voi non importa, tirate dritto per la vostra strada… Potrebbero venirvi nuove idee, insieme all’opportunità di metterle in pratica. Farete anche nuove esperienze. La simpatia e l’ironia vi permetteranno di trascorrere una giornata divertente con le persone a voi più care e di essere molto apprezzati come conversatori.

Toro

Giornata difficile per voi. Luna e Venere fanno a pugni nel vostro cielo, ingigantiscono i vostri malumori sentimentali. Contate sull’appoggio di Giove e Sole, che incoraggiano il buon senso e la comunicazione! Se lo stomaco dà segnali di scontento è perché mangiate troppo in fretta, la gola (vostro tallone d’Achille) vi tradisce. Saltare un pasto non ammazza nessuno!

Gemelli

Luna in sesto Campo. Gli errori fanno parte della nostra vita, del nostro quotidiano: se oggi qualcosa va storto, non siate troppo duri con voi stessi. Può capitare l’errore per distrazione, per circostanze impreviste ma questo non deve minare la vostra autostima. La verità, amici dei Gemelli, è che vi mostrate disponibili nei confronti di tutti: mettete un freno, fate una selezione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Baciati dalla fortuna e… anche da chi amate! Chiusura del mese con molti astri a favore. Grandi favoriti amore e figli: con diplomazia e gentilezza ottenete più che con una scenata! Se avete una storia d’amore in corso, fra voi e il vostro partner regnerà una grande armonia. Notevole il sex-appeal. Non perdetevi un favoloso concerto, vi regalerà emozioni indimenticabili.

Leone

Sotto tiro della Luna, il passato offre motivo di tensioni e conflitto. Giornata fiacca, nessuna voglia di vedere gente; rimuginare sui fatti vostri può esservi d’aiuto, a meno che un’emergenza di lavoro non vi trattenga in ufficio anche oggi. Non trascurate piccoli malesseri, anche un semplice raffreddore potrebbe comportare spiacevoli complicazioni se non curato a dovere.

Vergine

Siete vivaci, vi sentite in gran forma e ottimisti: avvertite la presenza della Luna in ottimo aspetto al vostro segno. E non solo… Avrete più tempo da dedicare al partner, non mancherà neppure l’occasione per uno spassoso aperitivo con gli amici. Un buon consiglio. Tirate fuori dal cassetto non solo i sogni ma soprattutto i progetti che avevate accantonato per scarsa fiducia!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un manipolo di pianeti tifa per voi in questa giornata. Pertanto la maggior parte delle vostre iniziative riscuoterà il successo sperato! In fatto di questioni economiche, riflettete attentamente prima di agire, prima di aprire il portafoglio. In amore catturerete le attenzioni di molti, e se siete single, non vi accontenterete di sguardi e di simpatiche battute.

Scorpione

Grazie alla Luna nel segno, la giornata si prospetta brillante, all’insegna del dinamismo e delle decisioni rapide ma vincenti. Notizie, occasioni e incontri che potrebbero fare la vostra fortuna, se avrete il coraggio di uscire allo scoperto! In rialzo il borsino dell’amore. Non tarpate le ali ai vostri sogni, dopo tutto dove è scritto che sia impossibile che se ne realizzi almeno uno?

Sagittario

La trappola che il cielo di questo giorno tende alla maggior parte di voi è quella dei sogni… che potreste seguire a oltranza, senza accorgervi che per inseguirli perdete di vista quello che di concreto la vita vi può offrire. Occhio alle illusioni e ai passi falsi! Nelle relazioni prendete in considerazione anche il punto di vista altrui. Staccate la spina: rilassatevi, svagatevi.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 29 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata magica, un po’ speciale. Sole e Luna in segni favorevoli garantiscono buone amicizie, complicità e interessi condivisi. L’amore andrà a gonfie vele e per chi è single potrà realizzarsi un incontro eccitante. Se siete già innamorati, la vostra relazione riprenderà quota grazie alla vostra abilità nel rinnovarla trovando nuove idee, nuove espressioni per i vostri sentimenti.

Acquario

Giorno molto interessante sotto il profilo professionale, non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti e, soprattutto, vincenti. Se siete liberi e autonomi nella professione, anche la fortuna sarà dalla vostra parte: potrete mettervi in luce e concludere ottimi affari. E in amore? Sentite forte il bisogno di nuove emozioni, di nuove esperienze. Forza!

Pesci

Oggi sì che viaggiate ad alta velocità, come un treno in corsa. Le notizie saranno emozionanti, davvero brillanti le soluzioni a certi problemi! In amore procedete spediti, gli obblighi non vi pesano e prendete decisioni rapide e azzeccate. Generosi ed espansivi con il partner, non lesinerete coccole e maliziosi messaggi. Viaggi, notizie in arrivo da molto lontano.

Questo è l’oroscopo di oggi, 29 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay