L’oroscopo del venerdì: le previsioni del 29 marzo per tutti i segni

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 29 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sarete profondamente ispirati oggi e il vostro istinto vi guiderà nella giusta direzione. Approfittatene al massimo per abbandonare cattive abitudini di cui potete fare a meno ora, in particolare quelle legate all’alimentazione. Un colpo di fortuna vi permetterà di compiere progressi verso i vostri obiettivi. Cogliete questa opportunità senza indugio.

Toro

Non trascurate il lavoro di ufficio, se volete evitare complicazioni inutili e costose. Se fate esercizio, sarete al top della forma e i vostri piccoli dolori scompariranno in men che non si dicano. Non avrete alcun problema a esprimere il vostro punto di vista. Non esagerate però. Siate diplomatici.

Gemelli

La vostra filosofia vi rende più flessibili con gli altri e il buon umore è all’ordine del giorno! La vostra tranquillità interiore vi permetterà di riacquistare sicurezza e vitalità. A lungo termine, il riposo vi gioverà. Sentite la necessità di ritirarvi, delle domande basiche emergono. Prendete tempo per studiarle bene.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo. La vostra popolarità attira le persone che possono davvero aiutarvi. Ci sono nuove amicizie in vista!

Leone

Siete insistenti, ma flessibili allo stesso tempo e avete un modo di persuadere, mobilitare e motivare coloro che vi circondano. Nonostante le sensazioni di stanchezza, siete in buona forma oggi. L’acqua è un buon mezzo per ricaricare le batterie. Sarete più profondi oggi. Tuttavia, non siate sprezzanti nei confronti di chi è diverso.

Vergine

Con tutto ciò che accade intorno a voi, avrete bisogno di relax. Potrete beneficiarne e prendere le distanze. La giornata di oggi vi porta una calma interiore che è favorevole per ricaricarvi psicologicamente. Le riflessioni di ieri vi mettono di buon umore. Sapete esattamente cosa fare, quindi non esitate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un bisogno reale di azione vi spinge a prendere alcune decisioni immediate ma siate obiettivi quando lo farete. Una sferzata di energia massimizzerà la vostra energia. Vi sentirete più resistenti e soprattutto più inclini a dedicarvi a ciò che è veramente importante. Avrete alcune piacevoli opportunità oggi. Non sdegnatele o ve ne pentirete!

Scorpione

Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio. Sarete disorientati oggi, il che vi impedisce di prendere decisioni definitive, ma non di intrattenere conversazioni piacevoli.

Sagittario

Non lasciate che gli altri si occupino delle vostre faccende personali o le cose potrebbero andare male. Degli eccessi di nervosismo sono in vista, anche se non volete temporizzare, dovreste, solo per mantenervi a una certa distanza. Sarete in pace con voi stessi. Non ha senso fare sforzi che non sono necessari.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 29 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra mente creativa vi farà trovare una soluzione a un problema fastidioso. Seguite il vostro intuito. Non lasciatevi consumare dalle necessità altrui, sarebbe dannoso per voi e non potete permettervelo. Il vostro ottimismo è aumentato e la vostra creatività è in crescita. Il vostro umore contagerà chi vi circonda.

Acquario

Avete un bisogno irresistibile di espansione, il che permetterà di eliminare i vostri inutili dubbi. Anche il mese scorso è responsabile della vostra sensazione di pesantezza. È necessario eliminarla e fare un po’ di esercizio fisico. Le vostre preoccupazioni sono notevoli ti impedisce di muoversi nella giusta direzione. L’arrivo del post vi permetterà di risolvere il problema.

Pesci

Il vostro ottimismo è chiaramente avvertito da chi vi circonda. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. La vostra salute migliora sul piano fisico, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri. Sarete accomodanti, pieni di fascino e alla ricerca di piacere. L’estroversione vi si addice.

Questo è l’oroscopo di oggi, 29 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay