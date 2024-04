L’oroscopo di mercoledì 3 aprile: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 3 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un’immensa soddisfazione è in vista… Troverete il supporto per mettere a punto i vostri progetti. L’atmosfera intorno a voi è così vivace che rischiate di minare la vostra energia. Cercate un ambiente tranquillo e ascoltate il vostro corpo. Il buon umore è in crescita oggi e le persone che avrete occasione di vedere lo apprezzeranno. Cieli sereni sono in vista ma anche la possibilità di esercitare un passatempo.

Toro

I vostri rapporti con i più giovani vi motiveranno ad andare avanti e riaccenderà il vostro entusiasmo interiore. Gli scombussolamenti drammatici nel vostro ritmo quotidiano vi indeboliscono. Ammettete che avete sfidato la fortuna e metteteci una pezza. Le vostre speranze danno i loro frutti oggi. Seguite il vostro intuito, senza esitazione e impostate la bussola di conseguenza.

Gemelli

Oggi sarà una buona giornata per stringere i legami di amicizia. È tempo di organizzare un incontro con gli amici! Volete fare qualcosa che vi piace e questo è esattamente ciò che vi serve per recuperare le energie. Farete del vostro meglio per quanto riguarda le relazioni e il vostro consiglio sarà utile a chi vi circonda.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Otterrete riconoscenza e consoliderete i legami. Consumerete troppa energia, quindi prendere tempo per respirare. Ne avete bisogno per rimanere efficaci. Sarete in grado di disfarvi di una notevole preoccupazione oggi. Date prova di fermezza e non lasciatevi sopraffare.

Leone

La gratitudine è nell’aria e le relazioni crescono, più profonde e più forti. Vi state sforzando troppo e ciò vi sta esaurendo. È necessario prendere tempo per respirare e rimanere così efficienti. Vi sentite con la coscienza a posto oggi e questo influisce sul vostro buon umore.

Vergine

Non avrete difficoltà a sentirvi in armonia con l’ambiente circostante. Avete bisogno di riposo sul fronte psicologico, per cui non esitate a immergervi nei piaceri e in attività che vi piacciono. Sarete al centro dell’azione oggi e vi motiverà. Avrete però ancora bisogno di un po’ di tempo libero.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Dovrete aspettare prima di consolidare un progetto particolare, ma non rinunciate. Verificate che il cibo che state assumendo è ancora buono: la vostra distrazione potrebbe condurre ad alcuni problemi di stomaco. È necessario fare degli aggiustamenti tra sogni e realtà, per procedere.

Scorpione

Sarete più propensi ad ascoltare gli altri e a lavorare a più stretto contatto con loro. Riuscite a controllare meglio la vostra sensibilità e avrete più energia. La vostra salute complessiva migliorerà di conseguenza. Sarete più esigenti e concisi nel vostro modo di esprimervi.

Sagittario

All’ordine del giorno ci sono dei cambiamenti indispensabili. Mantenete la calma, e fate un grande passo indietro. Sentirete un calo di energia. State pensando troppo, quello che vi serve è il rilassamento totale. La vostra leggerezza e natura socievole vi permetterà di espandere le relazioni in modo positivo e a lungo termine.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 3 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ascoltate coloro che vi circondano e siate aperti ai suggerimenti degli altri, si eviteranno gli errori. Attenti a non lasciarvi sopraffare dagli altri e dalle loro preoccupazioni. Pensate prima di mettervi in gioco. Un senso di sicurezza vi rende più inclini a concentrarvi maggiormente su chi vi circonda e a intervenire in loro aiuto.

Acquario

Il vostro ottimismo è contagioso e riuscirete a conoscere nuove persone. Sarete al top della forma, cogliete l’occasione per limitare alcune cattive abitudini nel vostro stile di vita. La gente vi cercherà per la vostra capacità di distanza dagli eventi, riceverete delle confessioni.

Pesci

Oscillate tra malinconia e gioia di vivere, nel bene e nel male. Guardate al futuro! Vi sentirete in forma e avrete voglia di fare altro. L’esercizio sarebbe l’ideale per rafforzare le difese del vostro corpo. La gente vi cercherà per la vostra capacità di distanza dagli eventi, riceverete delle confessioni.

Fonte immagine: Quique da Pixabay