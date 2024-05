Oroscopo di venerdì 3 maggio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 3 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oggi vi mostrate più entusiasti e determinati che mai. Seguite le vostre nuove priorità. La stanchezza si fa sentire: avrete bisogno di evasione, di un cambiamento d’aria, di staccare la presa. È sconsigliato procrastinare oggi. L’azione diretta vi sarà più favorevole!

Toro

Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso. Prenderete una certa distanza dal vostro passato e alcune decisioni sane per il futuro.

Gemelli

Sarete realistici nel sviluppare i vostri progetti futuri. Pur essendo in buona forma per lanciarvi nel gioco sociale potreste prendere ancora una pausa e un po’ d’aria fresca. Sarete più comprensivi e ricettivi alle considerazioni di chi vi circonda. Ne saranno grati.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi e la giornata sarà piena di lezioni da imparare. Raggiungerete un ulteriore traguardo sulla via della comprensione.

Leone

L’entusiasmo vivace che mostrate fa da sfondo in tutti i settori della vostra vita. Dovreste modificare il ritmo della vostra routine quotidiana per trovare un equilibrio migliore e uno stile di vita più stabile. Migliorerete le vostre doti da negoziatore. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto!

Vergine

Niente sarà in grado di scuotere il vostro ottimismo oggi. Le donne vi porteranno fortuna… Il vostro umore vi aiuterà a dimenticare vari piccoli problemi che vi hanno trattenuto fino ad ora. Prendete il tempo di assumere pasti adeguati. La fine di una preoccupazione che vi turbava arriva proprio al momento giusto per liberarvi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le vostre idee sono più chiare per ciò che concerne i vostri nuovi progetti. Il vostro atteggiamento disinvolto nei confronti della salute e dello stile di vita dovrebbe farvi riflettere. Non dormite bene. Avrete bisogno di affrontare seriamente la vostra spesa impulsiva. Questa è l’unica nuvola nera a cui prestare attenzione oggi.

Scorpione

Il vostro ottimismo è chiaramente avvertito da chi vi circonda. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. La vostra salute migliora sul piano fisico, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri. Oggi è il giorno perfetto per fare un piccolo viaggio… anzi, ciò diventerà assolutamente necessario oggi!

Sagittario

Non vi farete implicare nei giochi che alcune persone giocano. Le vostre capacità di osservazione vi aiuteranno a evitare errori. Il vostro appetito è feroce e porterà a rimpianti. La moderazione è necessaria. Avrete un solo desiderio: allontanarvi dalla realtà della routine quotidiana. Ma sarà difficile trovare il tempo.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 3 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico. Sarete più sereni e più inclini al compromesso. La vostra natura socievole è la vostra forza maggiore.

Acquario

Avete un bisogno irresistibile di espansione, il che permetterà di eliminare i vostri inutili dubbi. Anche il mese scorso è responsabile della vostra sensazione di pesantezza. È necessario eliminarla e fare un po’ di esercizio fisico. Avrete bisogno di un certo periodo di tempo per mettere su il vostro progetto. Non siate impazienti, nulla verrà rimesso in discussione.

Pesci

Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze. Ci saranno delle opportunità da cogliere sul piano relazionale, farete delle scoperte avvincenti.

Questo è l'oroscopo di oggi, 3 maggio 2024.

