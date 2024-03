L’oroscopo di Pasqua 2024: i segni fortunati del 31 marzo

Le previsioni del giorno su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 31 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. Saprete come sbollentare gli equivoci che vi circondano. Siete dotati di buon umore.

Toro

Sarete di umore simpatico, ma pronti a spostare le montagne! Recuperate il tempo perduto! L’apatia che sentite proviene dalla stanchezza, in particolare sul fronte fisico. Date tregua! Vi alternate tra un ronzio vago e voglia di vivere. Guardate al futuro!

Gemelli

Uscirete indenni dai conflitti in corso intorno a voi e siete proprio voi ad appianare questi conflitti. Ben fatto! Il contatto umano sarà il miglior modo per rilassare la vostra mente. Avrete la tendenza a idealizzare il passato. Non rimanete in questo vicolo cieco troppo a lungo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra voglia di vivere vi conduce al massimo piacere e è giunto il momento di assaporare la vita in tutto il suo splendore. Il vostro ottimismo farà la differenza e sarà facile compensare la mancanza di sonno. Assicuratevi di trovare tempo a sufficienza per una dieta equilibrata. Gli alti e bassi che state vivendo vi irritano particolarmente. Avrete bisogno di compiere uno sforzo per relativizzare le cose, ma ci riuscirete.

Leone

Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. La vostra intuizione sarà eccellente oggi. Ci saranno anche degli spostamenti interconnessi e utili da fare oggi.

Vergine

Le vostre idee sono più chiare ed è giunto il momento di prendere una decisione che implica un impegno a lungo termine. Avete gli strumenti necessari per affrontare e risolvere le preoccupazioni che vi turbano in sordina e bloccando i vostri livelli di energia. Il vostro passato vi procura pensieri negativi. Fate il punto e lasciatevi alle spalle questi sensi di colpa: sono irrilevanti ora.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza. Oggi vi si presenteranno varie opportunità… Non sottovalutatele.

Scorpione

Avrete l’istinto di formulare commenti cinici, ma senza l’intenzione di ferire. Siete in sintonia con l’ambiente circostante, senza ostacoli in vista, perché sarete più equilibrati, il che vi dà forza. Guardate al futuro!

Sagittario

Non preoccupatevi troppo di cose per cui non potete fare nulla: siate pronti a vivere veramente. Respirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le modifiche stanno per mettersi in atto. Il vostro spirito d’iniziativa e la volontà di aiutare gli altri saranno favorevolmente considerati da chi vi circonda. Esprimete i vostri sentimenti.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 31 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Evitate le persone negative… Avete bisogno di ottimismo, pensate a voi più che mai. Sentite meglio i vostri bisogni organici e saprete usarlo a vostro vantaggio, al fine di bilanciare meglio riposo e attività. Sarete privi di pazienza oggi e dovrete seriamente ripensare a come fare per ottenere ciò che volete.

Acquario

Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera. Avete ragione a sentirsi sicuri oggi. D’istinto state diventando più salubri senza fare alcun sforzo.

Pesci

Per essere aperti agli altri è necessario fare uno sforzo… Siete stati avvertiti, relax! Sarete meglio equipaggiati per affrontare i problemi che vi trattengono. Il vostro morale sta procedendo bene. Non sforzatevi di andare tra la folla: avete bisogno di dedicarvi a voi stessi in un ambiente tranquillo.

Questo è l’oroscopo di oggi, 31 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay