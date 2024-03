Oroscopo di martedì 5 marzo 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su lavoro, amore e soldi per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 5 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna dissonante, oltre a rendervi molto nervosi, vi ricorda tutti i vostri doveri. Per tutti voi la carta migliore da giocare in questo giorno è quella della pazienza e dell’attenzione per i dettagli: non permettete che nulla sfugga al vostro controllo. Siate più selettivi nei confronti delle amicizie, non tutte le persone che frequentate sono sincere. Bene l’amore.

Toro

Vi si prospetta una giornata davvero folgorante. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la maggior parte di voi può attendersi un giorno eccezionale sotto tutti gli aspetti. Con la Luna in aspetto di trigono viaggi d’affari e meeting di lavoro vi vedono sempre più rampanti. Giornata appagante dal punto di vista sentimentale, qualunque sia la vostra condizione.

Gemelli

Godrete di innegabili vantaggi che potranno avere buoni effetti sia sul fronte professionale che finanziario: giocate bene le vostre carte, sfruttate al meglio intuito e intelligenza. Solo così, otterrete guadagni e successi lusinghieri! La Luna nell’ottavo Campo arricchirà i vostri sogni amorosi e vi consentirà di realizzare i più arditi sentimenti custoditi nel vostro cuore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Segnerete un po’ il passo, perché la Luna è negativa, l’umore di colore grigio e lo spirito d’iniziativa un po’ sopito. Chiedetevi che cosa desiderate veramente, e regolatevi di conseguenza! Se qualcosa turba il vostro rapporto matrimoniale, una maggiore attrazione fisica vi aiuterà a riavvicinarvi al partner. Nel lavoro come negli affari è il vostro momento, datevi quindi da fare.

Leone

Mattinata impegnatissima sul lavoro, con la Luna in sesta Casa (sestile al Sole), quella dove si sgobba ma con soddisfazione. È la curiosità il motore che vi spinge a cercare qualcosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale. Avete un’idea in testa e non intendete demordere fino a che non sarete riusciti a raggiungere l’obiettivo che avete fissato.

Vergine

Splendida giornata, tutta coccole e affettuosità, grazie a un cielo amico. Un vero peccato dovervi alzare per andare al lavoro, fosse per voi rimarreste tra le braccia del partner e oltre… Una circostanza fortunata vi mette in contatto con la persona giusta per sciogliere un problema. Momento chiave per il lavoro, per eventuali guadagni o la conclusione di affari redditizi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Mattinata all’abbiocco, tutto a rallentatore, peccato non sia sabato, giorno d’inizio del weekend, perciò anche se controvoglia il lavoro vi tocca. La Luna nel quarto Campo segnala qualche incomprensione in famiglia, soprattutto se vi toccheranno tasti dolenti. Recatevi in palestra qualche volta di più: bandite la pigrizia, non raccontatevi bugie e non cercate alibi strani.

Scorpione

Non c’è posto per la monotonia in questo giorno: incontri, sorprese, notizie inaspettate, situazioni che si sovvertono in un batter di ciglio. Insomma, potrà capitare di tutto! Sul fronte lavorativo è il momento di cambiare, e magari di rivoluzionare qualche cosa. Non abbiate esitazioni, spesso sono proprio i cambiamenti radicali che sortiscono i risultati migliori. Inviti. Proposte.

Sagittario

Mattinata con qualche spesa di troppo, ma serena, con l’autostima ai massimi livelli. Il Sole, nel segno Pesci, disegna un sestile con la Luna: un’accoppiata vincente sul fronte relazionale, un chiarimento è auspicabile ma va fatto con garbo senza infierire. Su consiglio di una persona preparatissima iniziate a cambiare ritmo e stile di vita, con risultati apprezzabili fin da subito.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 5 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata da protagonisti, con la Luna nel vostro segno che riporta in auge l’ottimismo e il pensiero positivo. Da mettere a fuoco le finanze e tutte le iniziative già in programma per la giornata: tutto andrà esattamente come sperato! La vita di coppia è scorrevole e i nuovi incontri non fanno dormire la notte i single e i più giovani. Datevi da fare, osate: il cielo è ai vostri piedi!

Acquario

Dedicatevi con generosità a un amico che ha fatto molto per voi in passato e merita tutta la vostra attenzione e solidarietà. L’amicizia è un valore importante, si tratta di dimostrarlo al di là di ogni ragionevole dubbio… Gli impegni in calendario potrebbero richiedervi più energie di quante ne abbiate in riserva: potreste avvertire un po’ di stanchezza. Ritroverete un oggetto perduto.

Pesci

State recuperando punti e credibilità nel lavoro. Siete al centro dell’attenzione e potete dare prova di saperci veramente fare. I ritmi sono sostenuti, ma riuscite a superare ogni difficoltà! Si potenziano anche umore e forma fisica. Per tenervi in forma musica e ballo, quando l’emozione è forte manifestatela assecondando i vostri talenti e ricordate che cantare fa benissimo.

Fonte immagine: Quique da Pixabay