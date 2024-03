Oroscopo del giorno del 7 marzo 2024: ecco i segni più fortunati del giovedì

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 7 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il vostro morale è promettente, quindi sfruttatelo al meglio per far valere i vostri diritti. Tutto tornerà a posto se agirete. La vostra attuale sensazione di letargo è dovuta alla mancanza di esercizio fisico. Non avrete bisogno di nessun altro per incoraggiarvi. La vostra voglia di vivere vi dà tanta energia.

Toro

Sarete nel vostro elemento oggi e il vostro umore conviviale si rivelerà una risorsa vitale. Fate troppo per gli altri… e non abbastanza per voi! Un soggiorno presso un centro benessere sarebbe una gradita pausa. La vostra conoscenza vi porterà alla Fortuna. Ascoltate attentamente le proposte che vi vengono fatte.

Gemelli

Vi sentite sotto pressione dalle esigenze di chi vi circonda. Non lasciate che questo vi scoraggi. Vi sentite fisicamente molto stanchi e avete bisogno di recuperare sonno, per ripartire meglio. Siete nell’occhio del ciclone oggi, il che vi rende più dinamici. Ciononostante, avrete bisogno di evadere al momento giusto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Ci sono discussioni interessanti in vista. Non esitate a ottenere una consulenza legale e non fatevi coinvolgere dai bisogni altrui, andrebbe a vostro discapito. Non ve lo potete permettere. La fine di un problema vi permetterà di avvicinarvi alla realizzazione di un vecchio sogno. Potrebbe essere ancora più reale di quanto immaginiate …

Leone

Siete in procinto di seminare i semi di una vita migliore. Seguite il filo logico. È il momento di prendervi un meritato riposo e consentire al corpo di recuperare rilassandovi il più possibile. Oggi la vostra eccessiva ostinazione potrebbe portarvi in un vicolo cieco. Andateci piano…

Vergine

Siate aperti ai consigli da altri, che vi permetteranno di migliorare i vostri progetti futuri. Il vostro umore tende al disordine casuale e mentale. Vi farebbe bene avere un po’ di riposo a casa. Accettate il cambiamento con filosofia, senza alcuno sforzo particolare. Avete aspettato questo per tanto tempo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete troppo sensibili per formulare qualsiasi giudizio reale sugli eventi che si snodano. Non sforzatevi di agire duramente. Sarà più facile del solito essere razionali sulle cose – è il momento di iniziare una dieta o di smettere una cattiva abitudine. Se mettete tutto in ridicolo, rischiate di offendere involontariamente un membro del vostro entourage. Siate diplomatici.

Scorpione

L’intervento di un vostro caro vi aiuterà a finalizzare un progetto in corso che si rivela essere pesante. Raggiungerete il migliore della vostra forma buttando alle spalle il passato, bisogna superarvi. C’è aria di novità oggi. Nuove visioni della vita vi aiuteranno molto di più di quanto pensate.

Sagittario

Per essere efficienti bisogna intraprendere delle azioni. Siate pazienti. Gli ostacoli di oggi saranno i successi di domani. Evitare di commettere errori nel lavoro di ufficio, oggi. In questo modo eviterete inutili problemi, domani.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 7 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete bisogno di cercare conforto nelle persone che amate. Seguite i vostri sentimenti, vi conducono nella giusta direzione. Il vostro buon umore farà la differenza oggi, e compenserà il sonno vi manca. Siete più sereni e fiduciosi in voi stessi, il che vi fa guadagnare dei punti al di fuori del contesto sociale.

Acquario

Riuscirete a risolvere un conflitto tra chi vi circonda, il che vi darà motivo di essere orgogliosi di voi. Sarete troppo intransigenti e duri con voi stessi. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra azione e riposo, riflessione e relax. La vostra visione a lungo termine diventa sempre più chiara e disponete di una prospettiva migliore sugli ostacoli da superare. Questo vi aiuta nel vostro lavoro.

Pesci

Troverete più facile costruire le vostre speranze per il futuro. Effettuate qualche accertamento dei fatti. State bene nella vostra pelle ed a vostro agio con voi stessi. Siete più in sintonia con le esigenze del vostro corpo. Questa è la strada da percorrere. È più facile affermarvi e porre fine ad un rapporto malsano oggi, senza rimpianti.

Questo è l’oroscopo di oggi, 7 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay