Oroscopo 7 ottobre: i segni fortunati del weekend

Oroscopo di oggi, sabato 7 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Nella giornata di oggi potreste risultare un tantino irritabili, quindi state alla larga delle persone quanto più potete.

Qualche battibecco o momenti di tensione in amore.

Toro

Non aspettate che i problemi passino con il tempo restando inerti a guardare, è il momento di prendere la situazione in mano e agire con determinazione.

Se dovete concludere un affare importante a un certo appuntamento, portate un collaboratore con voi e lasciate che illustri al posto vostro i vantaggi.

Gemelli

Oggi è il momento di regalare un po’ di comprensione in più alla persona che ami. Siete sempre fortunati quando siete in difficoltà, poiché arriva sempre qualcuno in soccorso.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Lievi tensioni in amore. Se avete fatto strage di cuori ultimamente, è venuto il giorno della resa dei conti.

Leone

Anche se è difficile, sforzatevi di frenare la vostra voglia di mettervi in gioco se non siete sicure dei risultati. Qualche distrazione improvvisa potrebbe anche provocare dei danni.

Vergine

Se siete stati fiscalmente responsabili, avete tenuto tutte le ricevute, comparato i prezzi e risparmiato ogni mese, oggi è tempo di fare un po’ di spese folli. Gli altri saranno entusiasti del vostro entusiasmo ritrovato e riceverete molti complimenti per questo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

In questa giornata sarete profondamente colpiti da uno sguardo.

In amore le cose procederanno benissimo: vi saranno molteplici occasioni di incontro per i single, grazie a un fascino irresistibile.

Scorpione

Forse oggi resterete un po’ sorpresi dei progressi che avete fatto per concludere un affare o un progetto che vi sta a cuore.

In questa giornata potreste accrescere la vostra creatività, frequentando posti che vi siano di ispirazione.

Sagittario

In campo sentimentale la passione rinsalderà i vostri legami e qualcuna avrà la piacevole sorpresa di rendersi conto che le promesse verranno mantenute.

Se state in cerca dell’amore, questo è un giorno meraviglioso per incontrare nuove attraenti figure.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 7 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Cercate di risolvere una situazione intricata con il dialogo e non tenetevi tutto dentro, o le cose andranno peggio.

Quelli che hanno incontri occasionali, che magari conoscono una persona la invitano spesso a cena ma poi non vanno avanti, potrebbero avvertire l’esigenza di dare una forma più stabile alla propria vita sentimentale.

Acquario

Dando il meglio di voi, farete felici anche chi ha sempre creduto in voi. Il vostro fascino potrà cambiare il corso degli eventi, se dosato con perizia.

Pesci

Miglioramenti a livello economico. I vostri superiori hanno scelto proprio bene i propri collaboratori e sono fortunati ad avervi al loro fianco in questi momenti .

