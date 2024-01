Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 8 gennaio 2024

Amore, lavoro, fortuna e soldi: ecco come andrà il secondo lunedì del nuovo anno.

Oroscopo di oggi, lunedì 8 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Euforia e vitalità crescono in vista della possibilità di viaggiare, raggiungere una località lontana: ciò che accade al di fuori dei soliti ambienti, oggi, risulta più coinvolgente e fortunato. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili. Un’insolita e divertente compagnia fa nascere interessi e desideri di novità, che potete assecondare senza nessun timore.

Toro

Se siete in conflitto con la persona amata, sciogliete ogni rancore e mettete da parte l’orgoglio: il giorno festivo è troppo bello per poterlo rovinare con un atteggiamento egoistico. Per i single del segno le stelle promettono incontri basati su un’evidente affinità di spirito; non è tempo di grandi storie d’amore, meglio accontentarsi di una bella e semplice amicizia.

Gemelli

Astrali disarmonie contrastano le vostre energie e la visione fiduciosa del futuro cede il passo ad un’impalpabile sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al nervosismo! Confusione in campo sentimentale. Indispensabile per il partner armarsi di santa pazienza per far fronte ai vostri odierni sbalzi d’umore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’idea di fare qualcosa di nuovo per la vostra casa vi accarezza già da un po’? È la giornata ideale per metterla finalmente in pratica: non esitate. Validi alleati vi forniscono, acume, intraprendenza ed anche un pizzico di fortuna! Ringalluzziti e lusingati, risponderete con sollecitudine alle avance di una persona conosciuta da poco; siate però cauti nel fare promesse.

Leone

Se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un’occasione irripetibile per allargare il giro delle conoscenze, ma tenete sotto controllo le spese. Le sorprese di oggi saranno più che gradite e le opportunità di divertimento, da soli o in compagnia, di certo non mancheranno.

Vergine

Giornata sotto tono: la socievolezza tira il freno a mano mentre la brillantezza e la lucidità vanno progressivamente calando. Non fatene, comunque, un dramma! Se avete buoni propositi ma poca concentrazione, non esitate a lasciar perdere qualche impegno. Glissate su eventuali contrasti con il partner, avrete tempo di chiarire ciò che non vi piace sabato prossimo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avete nella Luna in Sagittario un’imbattibile compagna, che vi permetterà di trascorrere una giornata raggiante e movimentata al punto giusto: basterà scrollarsi di dosso la pigrizia e dedicarvi ai mille programmi in calendario. I ricordi tornano a galla: l’incontro casuale con un ex fiamma scatena nostalgie inaspettate, che rischiano di lasciarvi un po’ confusi.

Scorpione

Siete molto presi dai vostri affari, da conti che non tornano. Non preoccuparvi: le questioni in sospeso troveranno al più presto la giusta soluzione. Oggi si riprende dopo un periodo festivo. Uscite di casa, non pensate troppo! Decisione azzeccata quella di seguire i consigli di un nutrizionista e cominciare a ridurre le porzioni. Poco olio, solo a crudo, e meno sale.

Sagittario

Luna nel segno quadrata a Nettuno in Pesci. Viaggerete, vi divertirete con gli amici, trascorrerete bei momenti con il partner, tuttavia qualche difficoltà va messa in conto: l’auto potrebbe darvi da fare e la forma non essere brillante come desiderato. Non è necessario rivoluzionare tutto per vivere in modo più sano: modificare un po’ le abitudini basta già per stare meglio.

Oroscopo, previsioni di oggi, lunedì 8 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Godetevi al meglio questa giornata: stop ai programmi stressanti, alt ai progetti, basta con analisi e strategie. Mentre riposate, date uno sguardo alla casa, senza farvi prendere dalla voglia di cambiare tutto. Trovate il tempo da dedicare ad attività piacevoli e divertenti, che vi facciano sorridere col cuore e con la mente. Spensieratamente

Acquario

Uno splendore di giornata, grazie al sestile Luna-Mercurio: vi divertirete come i pazzi, saprete essere disponibili e amabili nei confronti di tutti. Potrete, perciò, stabilire eccellenti contatti grazie alla simpatia che saprete suscitare. Venere vi regala un momento felice nel campo dei sentimenti, se siete stabilmente e felicemente in coppia, ma anche se non lo siete…

Pesci

Emergerete da sogni piuttosto confusi e incerti… Desideri contrapposti fanno un tiro alla fune: difficile, oggi, trovare un punto di equilibrio. Cercate di distrarvi un po’, limitate gli impegni e dedicatevi a ciò che vi fa stare davvero bene! Attenti al freddo, agli sbalzi di temperatura; copritevi bene per evitare malanni stagionali come fastidiosi raffreddori o spiacevoli influenze.

Questo è l’oroscopo di oggi, 8 gennaio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

