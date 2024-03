Oroscopo dell’8 marzo 2024: ecco i segni fortunati del venerdì

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 8 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ritrovate più serenità. È tempo di fare un passo indietro per quanto riguarda le ultime settimane. Sarete in ottima forma oggi, soprattutto se vi dedicate al vostro sport preferito. Approfittate della vita al massimo. Accettate i cambiamenti con felicità e senza particolare sforzo. Una risposta tanto attesa sta per arrivare.

Toro

Sarà bene essere selettivi sulle vostre compagnie. Diventate sempre più sicuri di voi e questa è una buona cosa. La vostra forma fisica è in miglioramento e siete pronti all’attacco. Non agite solo in modo impulsivo. Finché non dimenticate di aggiungere un pizzico di umorismo nelle vostre parole, tutto andrà per il meglio. Alcune verità possono ferire molto facilmente.

Gemelli

Sentirete un grande bisogno di privacy, il che vi fa guadagnare delle simpatie. Siete al top della forma mentale, ma il vostro corpo sta chiedendo la sua dose di riposo. Sarebbe un bene concederglielo. I vostri pensieri sono sempre più chiari e affrontate i problemi con saggezza. Avete ragione a essere orgogliosi di voi stessi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il bilancio che state effettuando vi incoraggia ad adottare valori nuovi e più profondi. Un’ondata di stanchezza vi indirizza nella giusta direzione. Una serata tranquilla sarebbe l’ideale, per rilassarvi con un ristretto gruppo di amici. Siete gentili con tutti e i rapporti interpersonali diventano sempre più sani… Vi sentirete come a casa vostra!

Leone

Il tempo libero vi fornirà un’opportunità di realizzazione personale. L’amicizia è evidente! Troverete facile trovare un buon equilibrio tra l’attività e il riposo, questo sarà positivo per il vostro benessere. Giocate a fare il mediatore in sordina, ma attenzione per come la gente interpreterà in seguito le vostre azioni: siate chiari.

Vergine

Un progetto importante sta per arrivare a voi ma dovrete essere pazienti per vincere alla grande. Avete davvero bisogno di iniziare a prendervi più cura del vostro stile di vita. Non dormite a sufficienza! Una buona notizia arriva a sollevarvi e vi porta a sorridere oggi. Il moto continuerà a essere necessario.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Si prevede successo per le attività. È il momento di finalizzare il lavoro d’ufficio. La vostra voglia di vivere vi incita a esagerare con i piaceri della tavola. Non trascuratevi troppo e guardate oltre: avrete di meglio da fare. Mantenete le distanze di sicurezza da certe persone e ciò eviterà tante complicazioni future.

Scorpione

Avrete modo di correggere un errore commesso in passato e che grava ancora su di voi. Buone notizie in vista. Prendetela alla leggera. Sarete troppo richiesti, con esaurimento nervoso e mentale. Avete bisogno di imporre dei limiti. Non sarete in grado di trattenervi dall’essere totalmente sinceri. Pensate alle conseguenze.

Sagittario

Anche voi avrete modo di correggere un errore commesso in passato e che grava ancora su di voi. Buone notizie in vista. Avrete un irrefrenabile bisogno di mettere un po’ di pepe nel vostro quotidiano, ma non esagerate!

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 8 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non avrete il tempo necessario per prendere un po’ di distacco, bisogna agire subito. Mettetevi al riparo delle correnti d’aria o delle variazioni di temperatura. Avete bisogno di dormire. Oggi non mancherete di eloquenza e arguzia. È il momento di concentrarvi su un aspetto complesso del lavoro.

Acquario

Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva. Potrete raccogliere i frutti dei progressi che avete compiuto e sarete lieti di sentire le opinioni che alcune persone hanno sul vostro conto.

Pesci

Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione. Le vostre speranze danno i loro frutti oggi. Seguite il vostro intuito, senza esitazione e impostate la bussola di conseguenza.

Questo è l’oroscopo di oggi, 8 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

