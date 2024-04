Oroscopo del giorno di martedì 9 aprile: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 9 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

I vostri pensieri vanno spontaneamente sugli aspetti più seri della vita. Concedetevi una pausa! Sarete molto più concentrati del solito nei vostri affari personali. Trarrete beneficio a rallentare il passo.

Toro

C’è una riunione in vista e vecchi ricordi riaffiorano. Tutto andrà bene se rimarrete positivi. Sarete di ottimo umore, ma rischiate di esaurire coloro che vi circondano. Trattate bene gli altri e incanalate la vostra energia in modo proficuo. I vostri pensieri vi portano alla distrazione vostro malgrado. Non intraprendete mansioni difficili.

Gemelli

Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano – non cercate i motivi della vostra stanchezza. Le conversazioni con gli amici vi tirano su. Essere voi stessi sarà quello che vi serve.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non lasciate che gli altri si occupino dei vostri problemi personali o rischiate di commettere degli errori! Gli attacchi di nervosismo sono all’orizzonte e non avrete voglia di temporeggiare, anche se sarà necessario, se non altro per mantenere le distanze. Non ha senso chiedervi di compiere molti sforzi oggi. Avete solo un desiderio: approfittare dei piaceri della vita.

Leone

La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa. Consacrate più volentieri del tempo a chi lo merita. La vostra capacità di scegliere è positiva.

Vergine

Scoprirete alcune verità tra chi vi circonda: saranno difficili da accettare, ma una benedizione sotto mentite spoglie. Siete in forma sempre migliore. Tutto ciò che dovete fare è prevedere le conseguenze e spendere la vostra energia in modo efficace. Sarete colpiti da una sensazione di libertà che vi spingerà a ricercare un po’ di divertimento. Evitate di prendere delle decisioni importanti oggi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Questo è un buon momento per tutto ciò che riguarda le questioni ufficiali, giuridiche e amministrative. È il momento di procedere in questa direzione. Tenete i piedi per terra, soprattutto se siete invitati a cena. Non eccedete con il cibo, ascoltate il vostro corpo. La vostra creatività vi aiuterà nel vostro cammino di oggi. Non sdegnate i consigli di chi vi circonda.

Scorpione

Non siete a corto di nuove idee. Non mettete il carro davanti ai buoi. Strutturate i vostri progetti. Avete bisogno di ristabilire il contatto con i vostri valori per riuscire a tornare in forma. Concedetevi un po’ di tempo. Le tensioni intorno a voi stanno scomparendo e l’atmosfera sta diventando sempre più armoniosa. Qualunque cosa facciate, non rimanete da soli.

Sagittario

Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza. Siete gentili con tutti e i rapporti interpersonali diventano sempre più sani… Vi sentirete come a casa vostra!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 9 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi sarete sottilmente esigenti. Non avrete difficoltà a convincere, mobilitare e motivare coloro che vi circondano. Nonostante alcuni momenti di stanchezza passeggeri, sarete in buona forma. Bevete molta acqua per mantenere la vostra energia. Vedrete i difetti di alcune persone in modo più chiaro… non avrete altra scelta che trarre le necessarie conclusioni.

Acquario

Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico. La vostra energia e lo spirito di combattimento vi permetteranno di risolvere problemi pratici che vi ostacolano.

Pesci

Sarete pronti a fare concessioni oggi. Il perdono vi farà favorevole. Datevi tempo, avete la tendenza a precipitare le cose. Non lasciatevi sopraffare da chiodi fissi, avete bisogno di vivere nel presente. Oggi è il giorno perfetto per perdonare e riconciliarvi con qualcuno vicino al vostro cuore.

Questo è l’oroscopo di oggi, 9 aprile 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay