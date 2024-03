Oroscopo dall’1 al 7 aprile 2024, ecco come andrà la prima settimana di aprile

Mercurio retrogrado provoca dubbi e testardaggine, mentre nel weekend Venere in Ariete porta una ventata d'amore per i segni di fuoco.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dall’1 al 7 aprile 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Clicca qui e leggi le previsioni di Paolo Fox per l’anno 2024

Quadro astrale

La settimana dall’1 al 7 aprile 2024 vede principalmente due transiti, molto diversi tra loro. Innanzitutto Mercurio diventa retrogrado.

Quando un pianeta è retrogrado porta con sé dubbi: è come se si fermasse a riflettere, avendo un atteggiamento passivo, di chiusura su se stesso, più che attivo. Inoltre, Mercurio si trova in Ariete in questo momento. Questo denota un pensiero determinato e coraggioso, ma porta con sé anche una buona dose di testardaggine. Sarà possibile rimanere fossilizzati su pensieri passati, senza aprire la mente al nuovo.

Nel weekend, invece, Venere raggiunge Mercurio in Ariete pronto a portare una ventata d’aria fresca, e di amore perché no, soprattutto per i segni di fuoco.

Oroscopo della settimana 1 – 7 aprile 2024

Ariete

Mercurio retrogrado ti rende più testardo del solito, ma purtroppo porta con sé qualche dubbio e ripensamento. Non preoccuparti però, nel weekend Venere a favore rimetterà tutto al proprio posto.

Toro

Fino a sabato potrai contare su Venere favorevole: l’amore è al primo posto, ma anche il divertimento non scherza.

Gemelli

Dubbi e paranoie saranno le tue fedeli compagne per questa prima settimana di aprile, caro Gemelli. Ma non preoccuparti, nel weekend Venere passerà in Ariete e arriveranno soddisfazioni amorose.

Cancro

Ancora per qualche giorno ti sentirai circondato dall’amore, caro Cancro. La magia svanirà sabato, quando Venere entrerà in Pesci: ma tu non pensarci, per questa settimana puoi ancora goderne.

Leone

La testardaggine è una tua nota distintiva da sempre, caro Leone, dunque questo Mercurio retrogrado non ti spaventa affatto: tu, probabilmente, sei anche peggio.

Vergine

Il mood delle scorse settimane si ripercuote anche su questa. D’altronde hai molti pianeti in opposizione e questo ti porterà ad essere intollerante. Grazie al cielo, sabato Venere uscirà dal segno dei Pesci e potrai tirare un sospiro di sollievo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dall’1 al 7 aprile 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Venere entrerà in opposizione nel tuo segno e la settimana sarà piuttosto in salita: attenzione a non perdere quella pacatezza che ti contraddistingue.

Scorpione

L’amore sarà il focus della tua settimana, fino a sabato almeno, quando Venere tornerà sfavorevole.

Sagittario

Ti tormenti con domande esistenziali e pretendi pure una risposta immediata. Mi dispiace, Sagittario, i pianeti contro e Mercurio retrogrado non ti aiuteranno a ragionare: segui l’istinto. Nel weekend Venere aiuterà nei rapporti di coppia.

Capricorno

Mercurio a tuo sfavore fanno vacillare tutte le tue certezze: riconsidera e valuta nuove strade, soprattutto sul lavoro.

Acquario

Il panico dovuto a Mercurio retrogrado non ti tocca, anzi ti diverte. La settimana scorre senza alcun pericolo.

Pesci

Sei al top, caro Pesci. Niente e nessuno può toglierti il bellissimo sorriso che hai stampato in faccia: sei la massima espressione del benessere.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay