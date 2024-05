Oroscopo dal 13 al 19 maggio 2024, ecco come andrà la terza settimana di maggio

Dal 15 maggio vedremo il passaggio di Mercurio in Toro, che porta con sé una costante ricerca di stabilità e concretezza. Occhio, però, a non farla diventare una questione di principio.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio vedrà tre diversi transiti. La settimana, infatti, inizierà con il Sole congiunto Urano: bisognerà provare a trovare metodi alternativi per fare le cose, l’importante è che funzionino.

Dal 15 maggio vedremo il passaggio di Mercurio in Toro, che porta con sé una costante ricerca di stabilità e concretezza. Occhio, però, a non farla diventare una questione di principio: non bisogna intestardirsi. La settimana si chiuderà il 18 maggio con Venere congiunta Urano, che potrebbe favorire i rapporti sociali.

Oroscopo della settimana 13 – 19 maggio 2024

Ariete

Niente può fermarti, caro Ariete! Sei testardo e centrato verso i tuoi obiettivi: Marte nel tuo segno e Venere congiunta a Urano amplificheranno queste sensazioni.

Toro

L’amore ti travolge, Toro, ma ai progetti a lungo termine tu preferisci i sogni e la fantasia. La tua testa fra le nuvole prevarrà sulla voglia di stabilità: lasciati guidare dai sentimenti.

Gemelli

L’empatia questa settimana sarà il tuo punto forte: sei il punto di riferimento di chi ti sta intorno, per cui spesso vieni ricercato per un dubbio o un consiglio. Per quanto questo possa toglierti energie, in cambio ti porterà una ventata d’amore: impagabile.

Cancro

Ancora qualche giorno e la tensione svanirà, caro Cancro: Mercurio passerà in Toro, questa settimana, per cui tornerà a favore. Ritornerai ad essere quello di sempre.

Leone

Venere ancora una volta a sfavore sarà limitante per un segno carismatico come il tuo, ma non temere: sei affascinante anche quando fai il brusco.

Vergine

Saturno contro sarà mitigato dal passaggio di Mercurio in Toro, dove si trova anche Venere: riscoprirai valori e legami.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Marte è ancora a sfavore e Mercurio ci rimarrà fino a mercoledì. Da giovedì, dunque, potrai tirare un piccolissimo sospiro di sollievo.

Scorpione

La scontrosità della scorsa settimana rimane anche per questa, è come se fossi privo di emozioni o comunque le avessi messe a tacere: il rischio è di dare troppo spazio ai doveri senza considerare la tua parte emotiva.

Sagittario

Si sa, caro Sagittario, sei un segno di fuoco e come tale sei grande motivatore e coinvolgente. Goditi la sensazione di avere tutti che pendono dalle tue labbra fino a mercoledì, perché dalla seconda metà della settimana chi parlerà con te avrà la sensazione di costrizione, come se volessi fare delle imposizioni.

Capricorno

Dubbi e paure continuano ad accompagnarti e Marte ti irrita parecchio. Fortunatamente, sul fronte amoroso va tutto a gonfie vele.

Acquario

Venere e Mercurio a sfavore fanno scomparire in un batter d’occhio tutti i tuoi filtri: parlare con te significherà trovarsi faccia a faccia con la realtà, e non sempre è piacevole.

Pesci

Mentalmente vai alla grande, caro Pesci, e tutto migliorerà con il transito di Mercurio in Toro.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay