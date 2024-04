Oroscopo dal 22 al 28 aprile 2024, ecco come andrà l’ultima settimana di aprile

La Luna piena in Scorpione del 24 aprile porterà qualche piccolo scontro: liberatevi dagli antichi rancori.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 aprile 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

La settimana dal 22 al 28 aprile porta con sé i festeggiamenti nel giorno della liberazione, il 25 aprile. Quest’anno, la liberazione sarà anche da Mercurio retrogrado, che finalmente potremmo salutare.

Il 24 aprile, invece, ci sarà la Luna piena in Scorpione, che porterà allo scontro tra ragione e istinto: liberatevi dagli antichi rancori. Venere continua a trovarsi in Ariete: ottimo momento per i segni di fuoco di godersi l’amore.

Oroscopo della settimana 22 – 28 aprile 2024

Ariete

La ricerca nel tuo io più profondo con Mercurio retrogrado è andata a buon fine: hai abbastanza materiale per guardare avanti.

Toro

L’ottimismo è il profumo della vita, o almeno della tua, caro Toro. Attenzione alla Luna piena di giorno 24, potrebbe stroncare il tuo sorriso in quattro e quattr’otto.

Gemelli

Ti ricordi quando, settimana scorsa, parlavo di calma? Non è da te startene buono e tranquillo, caro Gemelli, ma questa settimana ti senti proprio a terra. Saturno e Marte a sfavore non migliorano la situazione. Rifugiati negli affetti.

Cancro

Questa settimana, caro Cancro, tornerai ed essere quello di sempre, con quel sorriso contagioso. Resta comunque poca la tua voglia di fare, ma stai sereno, piano piano ti riprenderai.

Leone

La Luna piena in Scorpione romperà quei pochi argini che ti rimangono: dirai la tua in maniera schietta e sincera, senza preoccuparti delle conseguenze. Attenzione, però: dall’essere sinceri ad essere ingestibili il passo è breve.

Vergine

Ti senti un po’ persa in questo periodo, cara Vergine, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Arriveranno tempi migliori.

Bilancia

Hai un estremo bisogno di stare un po’ per i fatti tuoi, la tua social battery è quasi a zero: prenditi del tempo per te.

Scorpione

Finalmente un po’ di energia, Scorpione. Dopo alcuni mesi di stop ritorni ad essere il vulcano di sempre: sei inarrestabile.

Sagittario

Strano, ma vero, sembra che il sentimento abbia preso il sopravvento sulla ragione questa settimana, Sagittario. Aggiusta ciò che non va bene.

Capricorno

Dubbi e incertezze fanno da padrone questa settimana, insieme ad uno strano senso di solitudine. Distraiti.

Acquario

Sei il più positivo dello zodiaco anche con questa “fastidiosa” Luna piena in Scorpione. Qualche cigolio lo avvertirai anche tu, ma troverai comunque una via.

Pesci

Sei sempre più concentrato sui tuoi obiettivi, unica pecca? Non sai ancora come li raggiugerai, ma questo non è un problema: qualcosa ti verrà in mente.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay