Oroscopo dal 25 al 31 marzo 2024, ecco come andrà la settimana di Pasqua

L'eclissi lunare in Bilancia di inizio settimana segna un momento di scontro: chi vincerà?

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 25 al 31 marzo 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

La settimana dal 25 al 31 marzo, quella di Pasqua, vede un solo transito astrale: l’eclissi lunare in Bilancia di inizio settimana, il 25 marzo. L’eclissi è sempre un momento particolare e, in questo caso, consiste in un frangente di forte scontro tra l’io e l’altro.

Cerchiamo riconoscimento ed equilibrio ma, nel caso in cui non dovessimo avere riscontro, non ci penseremo due volte a mollare la presa. Non temete, però: prendere le distanze significa allontanarsi da qualcosa che non fa più al caso nostro.

I due pianeti dell’amore, Venere e Marte, premiano i segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione, potete dormire sonni tranquilli.

Oroscopo della settimana 25 – 31 marzo 2024

Ariete

Questa settimana ti senti maturo e intellettuale: potresti essere la persona adatta con cui sfogarsi e da cui ricevere un consiglio sensato.

Toro

Il senso della misura non ti appartiene, vero Toro? Vuoi solo fare festa e divertiti: chi siamo noi per dirti di no?

Gemelli

Umore in calo rispetto alle scorse settimane, caro Gemelli. Saturno contro ti dà qualche gatta da pelare: sei concentrato sui tuoi problemi.

Cancro

Questa settimana ogni tua decisione sarà guidata dall’istinto, perché riuscirai a percepire le emozioni di chi sta intorno.

Leone

Tiri finalmente un sospiro di sollievo, Leone! Mercurio a favore ti fa quasi sentire un eroe, e dopo i mesi che hai superato forse è un po’ così.

Vergine

La tua insofferenza per il mondo attorno è palpabile, senti che tutto ti va contro. Si salvi chi può.

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 25 al 31 marzo 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Leggerezza è la tua parola d’ordine: il cervello non ha voglia di perdersi in drammi e ragionamenti, l’umore è al top.

Scorpione

Le scorse settimane ti hanno messo un po’ a dura prova, ma con l’arrivo di Venere e Marte a favore ritornerai a sprizzare gioia ed energia da tutti i pori, finalmente.

Sagittario

Diciamo che, se l’ottimismo è il profumo della vita, sicuramente quella vita non è la tua, Sagittario! Sei arrabbiato, ma sta tranquillo, passerà.

Capricorno

Venere e Marte a favore ti rendono irresistibile. Sembra tu abbia spento il cervello, sei sicuro di star bene?

Acquario

Gli effetti delle scorse settimane si vedono, eccome! Hai energia e dolcezza da vendere, che ti importa se i pianeti ti hanno abbandonato.

Pesci

L’amore è nell’aria, caro Pesci! Nessuno ti può resistere!

