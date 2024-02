Oroscopo dal 26 febbraio al 3 marzo 2024, ecco come andrà la settimana di entrata del mese di marzo

I segni d'aria continuano ad essere i favoriti, ma Mercurio in Pesci rende brillanti anche i segni d'acqua.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

La settimana che va dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 vede di nuovo il trionfo dei segni d’aria, cioè Gemelli, Acquario e Bilancia, anche se Mercurio in Pesci rende frizzante i segni d’acqua, cioè Cancro, Pesci e Scorpione.

Venere e Marte in Acquario si trovano vicini e si scontrano con Giove: la sicurezza, in noi stessi e negli altri, sembra avere una battuta d’arresto.

Oroscopo della settimana 26 febbraio – 3 marzo 2024

Ariete

Per troppo tempo hai messo a tacere la passione che c’è in te e adesso, caro Ariete, è il momento di tirarla fuori! Non ti interessa proprio delle tue responsabilità: hai voglia solo di scatenarti.

Toro

Venere e Marte a sfavore non ti fanno avere paura di dire la tua, mettendo ancora più in risalto la tua “schiettezza”. Occhio, però, a non farla trasformare in cattiveria.

Gemelli

I pensieri proveranno a venirti a trovare, ma tu non dargli ascolto. Goditi tutti i momenti di piacere, sia fisico che sociale, ma non fermarti a pensare a delle soluzioni.

Cancro

Come ti avevo già anticipato settimana scorsa, è iniziata la tua risalita! Mercurio a favore fa brillare il tuo cervellino: ritornano piano piano le idee e la voglia di fare.

Leone

Il clima della scorsa settimana non è molto cambiato: vuoi essere lasciato in pace. E i tuoi sentimenti, dove sono finiti?

Vergine

Saturno crea problemi e tu, cara Vergine, non provare nemmeno a trovare delle soluzioni: le risposte saranno assolutamente incoerenti.

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Hai tutte le energie possibili e immaginabili a tuo favore: cosa vuoi di più? Brilli già!

Scorpione

Non hai voglia di stare insieme agli altri, tanto meno di essere abbracciato, sbacciucchiato o anche solo toccato. Questa settimana repelli il contatto fisico: le tue energie saranno totalmente concentrate sui tuoi pensieri.

Sagittario

Saturno e Mercurio a sfavore sembrano remarti contro sotto tutti gli aspetti, l’unico a salvarsi? I sentimenti. Lasciati coccolare.

Capricorno

Ancora voglia di avere tutto sotto mano, Capricorno! Quest’aria da direttore dei lavori, però, deve lasciar spazio ad un po’ di tregua. Hai chiara la strada da percorrere, ma gli imprevisti non si possono prevedere.

Acquario

Questa settimana, caro Acquario, hai un fortissimo potere comunicativo! Dirai la tua ad ogni costo e pretenderai di avere ragione. Spoiler: anche se non dovessi averne, sei così magnetico che nessuno potrà darti contro.

Pesci

Mercurio nel tuo segno favorirà il bisogno di dedicarti ai tuoi pensieri. La socializzazione questa settimana non è una tua priorità.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay