Oroscopo dal 4 al 10 marzo 2024, ecco come andrà la seconda settimana di marzo

Questa settimana la maggior parte dei transiti si concentreranno nel weekend: ancora top per i segni d'aria e tensioni per i segni fissi.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 4 al 10 marzo 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

I movimenti dei pianeti si concentreranno alla fine della settimana dal 4 al 10 marzo 2024.

Il 9 marzo, infatti, troveremo Marte quadrato Urano che porta con sé qualche scossone, dunque fate attenzione alle vostre reazioni. Il 10 marzo ci sarà la Luna Nuova in Pesci, un momento di riflessione per riuscire ad agire in qualunque caso, senza far troppa attenzione alla logica. Sempre a partire dal 10 marzo Mercurio si sposterà in Ariete: la ricerca di nuovi stimoli è la priorità, dunque le idee che fino ad ora sono state chiuse in un cassetto riescono a venir fuori in maniera decisa e fortemente funzionante.

Ancora positive vibes, dunque, per i segni d’aria e tensione, invece, per i segni fissi.

Oroscopo della settimana 4 – 10 marzo 2024

Ariete

I pensieri profondi e le inquietudini non fanno per te questa settimana, caro Ariete. Hai solo voglia di goderti la vita.

Toro

Hai bisogno di amore e conforto, di vivere qualche momento di benessere, ma sembra che tu non abbia dove prenderlo. E allora dedicati a te stesso: il benessere arriverà.

Gemelli

Questa settimana, caro Gemelli, sentirai bisogno di stare un po’ in silenzio, ma non in amore: il romanticismo sarà all’ordine del giorno.

Cancro

Questa settimana la tua parola d’ordine è organizzazione e inclusione: strano ma vero, cercherai l’approvazione, o almeno il consiglio, degli altri. Mercurio e Saturno ti favoriscono.

Leone

Venere e Marte a sfavore ti rendono assolutamente sottotono: tensione è la parola che connoterà tutta la tua settimana, soprattutto nelle relazioni.

Vergine

Avresti voglia di dire la tua, ma Mercurio e Saturno contro non te lo permettono. Sembra che tu non abbia potere decisionale: aspetta qualche tempo e limita l’amore allo stretto indispensabile.

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 4 al 10 marzo 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Finalmente hai mollato la presa del controllo, Bilancia! È dalla scorsa settimana che hai voglia solo di rilassarti e divertirti, senza pensare a nulla: è il tuo momento.

Scorpione

Il mood della settimana scorsa si ripete anche per questa: sei irascibile e fastidioso. Con i pianeti della socialità a sfavore, ti chiudi nelle tue paturnie e nei tuoi pensieri, che non fanno altro che tormentarti.

Sagittario

Hai provato ad ignorare Saturno contro, caro Sagittario, ma adesso purtroppo devi farci i conti. Provi a distrarti facendo qualcosa di bello, ma hai la sensazione di non riuscire più a reggere. Per fortuna c’è l’amore a consolarti.

Capricorno

La voglia di avere tutto in perfetto ordine e controllo non ti abbandonerà: resta morbido, dato che spontaneo neanche a dirlo.

Acquario

Venere e Marte nel tuo segno di rendono leggero una piuma: un po’ di spensieratezza non ti farà mica male, Acquario!

Pesci

Il pianeta della riflessione è nel tuo segno, Pesci. Dopo settimane intere passate a pensare e rimuginare, è arrivato il momento di sentire cosa hai da dire.

