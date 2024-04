L’oroscopo della domenica, le previsioni e i segni fortunati del 14 aprile

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 14 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Non confidatevi con tutti. Non tutti sono in grado di condividere i vostri sogni. La vostra energia sta deviando la vostra mente dagli aspetti materiali. Le conversazioni con gli altri vi permetteranno di tornare delicatamente con i piedi per terra. Viaggi d’affari e formalità ufficiali sono all’ordine del giorno. Modificate i vostri piani di conseguenza.

Toro

Con tutto ciò che accade intorno a voi, avrete bisogno di relax. Potrete beneficiarne e prendere le distanze. La giornata di oggi vi porta una calma interiore che è favorevole per ricaricarvi psicologicamente. La gente vi cercherà per la vostra capacità di distanza dagli eventi, riceverete delle confessioni.

Gemelli

Sembra essere una giornata tranquilla… È tempo di pensare di più su a voi e a chi vi circonda! Non dimenticate di riscaldarvi gradualmente prima di fare esercizi e fate attenzione ai movimenti bruschi anche. La moderazione è consigliabile. Mostrate più chiaramente quali sono i vostri limiti. Questo vi permette di capire con più chiarezza i giochi di alcune persone.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli sviluppi nelle relazioni che vi circondano vi daranno una sensazione di benessere interiore. L’amicizia riscalda il vostro cuore. Avete bisogno di esercitare attività sportive per riscaldare la “macchina” sul fronte muscolare e dei legamenti. Consacrate un po’ di tempo per questo. Sentite la necessità di ritirarvi, delle domande basiche emergono: prendete tempo per studiarle bene.

Leone

Un colpo di fortuna sta per consentire progressi in campo sociale. Non perdete tempo in dettagli. Sarete in ottima forma. Attenti all’alimentazione e avrete più energia. Buone notizie vi rassicurano e vi danno il sorriso, oggi. Muovervi sarà indispensabile.

Vergine

La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentirete utili e la gente restituirà il favore. Finirete per forgiare alcune conversazioni molto positive, che ripristineranno il morale perduto. Avete un dono nell’evitare complicazioni e nel mostrare i vostri valori più fermamente, senza troppi giri di parole.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vecchi ricordi riaffiorano. Vedete fino a che punto siete arrivati e i vostri dubbi svaniscono. Pensate al futuro. Troverete difficile essere ragionevoli oggi… Pianificate di riposare domani. I vostri livelli di energia sono eccellenti e questo vi fa andare avanti. Sarete esposti a persone che, con la loro razionalità, toccano il vostro amor proprio, ma invano.

Scorpione

Alternano nel miglior modo possibile tra attaccamento al passato e voglia di vivere. È necessario procedere verso il futuro. Siete tornati a essere in piena forma e non riuscite a fermarvi. L’esercizio sarebbe l’ideale per rafforzare il vostro corpo. Oggi regnerà la confusione, quindi servirà del tempo per il relax.

Sagittario

Le nuove idee vi porteranno successo. Basta non mettere il carro davanti ai buoi e tutto verrà eseguito senza problemi. I vostri equilibri interni sono un po’ delicati in questo momento, dovete stare attenti all’alimentazione! Trovare facilmente delle soluzioni ai problemi di tutti i giorni per semplificare la vostra esistenza.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 14 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete molto ispirati e dovete esprimere la vostra opinione senza esitare ma anche senza essere aggressivi. Siete decisamente in buona forma e i livelli di energia sono stabili. Cogliete l’occasione per effettuare un controllo medico. Il vostro passato vi procura pensieri negativi. Fate il punto e lasciatevi alle spalle questi sensi di colpa: sono irrilevanti ora.

Acquario

Grazie ai vostri legami riuscite a fare i cambiamenti che desiderate. Rivolgetevi agli altri. Rilassatevi e ascoltate i vostri bisogni. Dormite di più. Avrete bisogno di affrontare seriamente la vostra spesa impulsiva. Questa è l’unica nuvola nera a cui prestare attenzione oggi.

Pesci

La gratitudine è nell’aria e le relazioni crescono, più profonde e più forti. Vi state sforzando troppo e ciò vi sta esaurendo. È necessario prendere tempo per respirare e rimanere così efficienti. Sarete ben consigliato di abbandonare relazioni che non vanno da nessuna parte e volgere verso altre connessioni significative.

