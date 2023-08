Orrore nel Palermitano, due cani trovati morti in sacchetto di plastica: “Autore va denunciato”

Due cani sono stati trovati morto in un sacchetto abbandonato a Monreale. Si cerca adesso il presunto autore.

Sono stati ritrovati senza vita due cagnolini che erano scomparsi nelle ore precedenti a Monreale. Il triste ritrovamento degli animali è avvenuto ieri, domenica, 6 agosto, in via Pezzingoli.

Ad annunciarlo è stato il volontario animalista Piero Faraci attraverso un post pubblicato su Facebook. Uno dei due animali sarebbe stato trovato morto all’interno di un sacchetto di plastica, mentre il secondo accanto al primo.

“Autore da denunciare”

“Purtroppo si sperava di dare una bellissima notizia, invece l’orrore di una mano umana ha commesso questo abominio a una creatura così dolce e innocua”, sottolinea Faraci su Facebook. “Insieme a lui – ha aggiunto – è stato ritrovato un altro cane morto dentro a un sacchetto”.

Sono in corso le ricerche per riuscire a rintracciare l’autore della doppia uccisione. “Questo essere umano, se si può definire così, deve essere scovato e denunciato per l’orrore che ha commesso. I nostri amici a quattro zampe non meritavano questo”, ha aggiunto ancora Faraci.