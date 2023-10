VIDEO | Orsa Amarena uccisa, i cuccioli stanno bene: ecco le straordinarie immagini notturne

I due cuccioli dell’orsa uccisa con un colpo di fucile, sono vivi e, dopo essersi divisi per un breve periodo, si sono ricongiunti

I due cuccioli dell’orsa Amarena, uccisa con un colpo di fucile, sono vivi e, dopo essersi divisi per un breve periodo, si sono ricongiunti. Sembrano essere, inoltre, in buona forma. Questa la confortante notizia che dà il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’ente ha pubblicato sulla pagina social ufficiale uno straordinario video notturno che ritrale i cuccioli aggirarsi all’interno del parco.

Il video dei cuccioli

“Come potete vedere dal video – si legga sulla Pagina Facebook del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molisei – i giovani orsi di Amarena stanno bene, e continuano le attività quotidiane che in questo periodo svolgono tutti gli orsi nel Parco: girare e alimentarsi, prima dell’ibernazione invernale. Un primo elemento da evidenziare, che il video esprime benissimo, è relativo non solo alle dimensioni dei due giovani orsi, che chiamiamo cuccioli, ma che proprio piccoli non sono, anche se l’immaginario collettivo porta sempre a pensarli piccoli, spesso a causa delle foto di cuccioli prese chissà dove, che si trovano continuamente sulla rete, ma anche alla vitalità che esprimono, dimostrando che si stanno adattando all’ambiente e che ce la stanno mettendo tutta, a un mese e mezzo circa dall’uccisione di Amarena”.

Le riprese notturne con massima cautela

“Realizzare questo video – spiega ancora l’ente – , chiarissimo nella sua bellezza, come potete immaginare, non è stato facile, soprattutto perché l’attenzione è quella di evitare ogni tipo di disturbo. La presenza umana continua, intorno agli orsi, favorisce l’abituazione, processo che provoca nel tempo una graduale riduzione di una risposta ad un determinato stimolo e quindi l’animale impara che non ci sono conseguenze negative a stare vicino agli uomini, con le drammatiche conseguenze che conosciamo!”.