Oscar 2024, la lista completa dei vincitori della novantaseiesima edizione

La notte più attesa dell'anno si è conclusa: ecco la lista completa dei film e degli attori trionfanti.

Si è conclusa una delle serate più importati per il mondo del cinema: la notte degli Oscar 2024. La 96esima edizione degli Oscar è stata condotta, per la quarta volta consecutiva, dall’attore e comico Jimmy Kimmel. A fare da sfondo il palco del Dolby Theatre a Los Angeles.

Oscar 2024: il trionfo di Oppenheimer

La notte degli Oscar 2024 ha premiato Oppenheimer come Miglior film dell’anno: il lungometraggio di Nolan ha trionfato, partendo con 13 nomination e concludendo la serata con sette premi. La statuetta dorata è stata ritirata dal cast e dai realizzatori della pellicola.

Miglior regia

Il premio per la Miglior regia è andato a Christopher Nolan che con Oppenheimer ha battuto Triet, Scorsese, Lanthimos e Glazer.

Oscar per il Miglior attore protagonista

Cillian Murphy, favorito per l’Oscar come Miglior attore protagonista per il film Oppenheimer, ha avuto la meglio su Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti e Jeffrey Wright.

Miglior attore non protagonista

Miglior attore non protagonista è Robert Downey Jr. per il suo ruolo in Oppenheimer. La star è stata premiata da Mahershala Ali, Christoph Waltz, Tim Robbins, Ke Huy Quan e Sam Rockwell.

Premio per la Miglior colonna sonora

Miglior colonna sonora è stata quella di Oppenheimer realizzata da Ludwig Goransson.

Miglior montaggio

Jennifer Lame ha ricevuto l’Oscar 2024 per il Miglior montaggio per il film Oppenheimer. Il premio le è stato consegnato da Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger.

Miglior fotografia

Oppenheimer si è aggiudicato anche la statuetta per la Miglior fotografia. Il premio, nello specifico, è andato a Hoyte van Hoytema.

I premi per Migliore attrice: protagonista e non

Emma Stone ha ritirato l’Oscar 2024 per la Miglior attrice protagonista in Povere creature! battendo Lily Gladstone, Sandra Hüller, Carey Mulligan e Annette Bening.

Per la categoria Miglior attrice non protagonista ha ritirato la statuetta la già molto apprezzata Da’vine Joy Randolph per il suo ruolo in The Holdovers – Lezioni di vita.

Oscar 2024: lungometraggi, cortometraggi e documentari

L’Oscar 2024 al Miglior film straniero è andato al britannico La zona d’interesse di Jonathan Glazer. Tra i film presenti nella categoria figurava Io capitano di Matteo Garrone, Perfect days, La società della neve e The teachers’ lounge.

La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson nella categoria Miglior cortometraggio, ma l’autore non si trovava a Los Angeles per ritirare il premio.

20 days in Mariupol di Mstyslav Chernov, Michelle Mizner e Raney Aronson-Rath ha vinto l’Oscar per la categoria Miglior documentario. Chernov, nel ritirare il premio, ha fatto un discorso emozionante.

Ben Proudfoot, Porche Brinker e Kris Bowers hanno vinto l’Oscar 2024 per The Last Repair Shop, vincitore della categoria Miglior corto documentario.

Oscar 2024: i premi “sonori”

Finneas O’Connell e Billie Eilish hanno ritirato la statuetta per la Miglior canzone originale, What was I made for? Inserita nella colonna sonora di Barbie. Tra i candidati c’era anche I’m just Ken, sempre nello stesso film.

Il premio per il Miglior sonoro è andato a Tarn Willers e Johnnie Burn per il film La zona d’interesse.

Oscar 2024: i premi per le sceneggiature e gli effetti speciali

L’Oscar 2024 per la Miglior sceneggiatura non originale è andato a Cord Jefferson, anche regista di American Fiction. Il soggetto è tratto da un romanzo di Percival Everett, Erasure.

L’Oscar per la Migliore sceneggiatura originale è andato a Arthur Harari e Justine Triet per Anatomia di una caduta, pellicola pluricandidata e diretta dalla francese Triet.

James Price e Shona Heath hanno vinto l’Oscar 2024 per la Migliore scenografia di Povere creature! Nella categoria Barbie, Napoleon, Killers of the Flower Moon e Oppenheimer.

Il premio per i Migliori effetti speciali è andato a Godzilla Minus One, lo hanno ritirato i realizzatori Masaki Takahashi, Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya e Tatsuji Nojima.

Oscar 2024: i premi per i costumi e il make up

I premi riguardanti il “look” sono andati tutti a Povere creature! L’Oscar per i Migliori costumi è stato assegnato a Holly Waddington, mentre quello per il Migliori trucco e acconciature è andato a Mark Coulier, Nadia Stacey e Josh Weston.

Oscar 2024: i film d’animazione

Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki e Toshio Suzuki è il Miglior film d’animazione. Nessuno ha ritirato il premio che è stato annunciato da Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy.

Miglior corto d’animazione per l’edizione dei premi Oscar 2024 è War is over! firmato da Dave Mullins e Brad Booker.