Pa, Zangrillo: “Dobbiamo lavorare su retribuzioni e formazione per attirare i giovani”

“Dobbiamo lavorare per rendere attrattiva la nostra Pa ed essere in grado di attrarre giovani e convincerli che entrare a far parte della nostra squadra significa poter fare delle esperienze qualificanti. Dobbiamo lavorare sulle retribuzioni, sulla formazione, sull’innovazione”. Queste le parole di Paolo Zangrillo, parlamentare di Forza Italia e ministro per la Pubblica Amministrazione, ad Agorà Rai Tre.

“Quella narrazione di una Pa obsoleta, seduta su stessa è una narrazione che io non voglio più sentire. Il problema dell’attrattività delle organizzazioni non riguarda solo la Pa. È un problema del nostro Paese, dell’Italia. C’è un gap, oggi, tra quello che serve alle organizzazioni e quello che il mercato del lavoro offre. Dobbiamo lavorare molto anche per integrare il sistema scolastico, di formazione con il sistema delle imprese”, ha aggiunto il ministro.