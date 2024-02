Paceco, al via l’attivazione dello sportello comunale antiviolenza

Uno strumento per garantire un supporto a tutte le vittime che quotidianamente subiscono ingiustizie

È stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Paceco e l’associazione Cotulevi, per l’attivazione di uno sportello comunale antiviolenza che possa garantire assistenza e consulenza professionale a tutte le vittime di violenza fisica e psichica. Il documento è stato siglato dal Sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, e dalla presidente dell’associazione, Aurora Ranno, in presenza dell’assessore comunale alle Politiche Sociali, Marilena Barbara.

“No a tutti i tipi di violenza”

«Con l’attivazione dello sportello antiviolenza – sottolineano gli amministratori comunali – si vuole proseguire sulla strada tracciata già qualche mese fa dalla iniziativa “Mai più un’altra”, organizzata da un comitato cittadino di donne e uomini e da associazioni dopo il terribile femminicidio di Marisa Leo, e dalle “Giornate contro la violenza”. Queste bellissime testimonianze civiche, nate dalla condivisione di un’idea e dal sentimento comune di voler dire “NO a tutti i Tipi di Violenza”, si concretizzano adesso in questo sportello di ascolto antiviolenza, che ha come finalità quella di fornire risposte integrate e complesse al problema della violenza di genere e non, e anche l’obiettivo di far emergere il fenomeno mettendo in discussione stereotipi culturali, stimolando una diversa consapevolezza tra le giovani generazioni, perché agire sull’educazione delle bambine e dei bambini è la vera politica rivoluzionaria che entra in conflitto con il modello culturale della violenza e della sopraffazione».

Giorni e orari di apertura

Lo sportello sarà aperto due giorni a settimana in orario antimeridiano, nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione, al primo piano del Municipio, e sarà collegato allo Sportello Diana (operativo presso il Palazzo di giustizia di Trapani). L’associazione Cotulevi curerà le attività di accoglienza, ascolto qualificato e percorsi personalizzati di assistenza, con professionisti specializzati negli ambiti psico-sociale e legale. Tutte le altre azioni (sensibilizzazione, promozione ed educazione, analisi dei dati e elaborazioni di report sociali) saranno svolte anche da ragazzi volontari del Servizio civile universale, selezionati per il progetto specifico. In base all’accordo, il Servizio avrà una durata triennale e sarà coordinato e supervisionato dall’ufficio del Servizio Sociale del Comune di Paceco.