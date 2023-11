Pachino, Comune più digitale grazie ai fondi Pnrr

Tramite il Pnrr il sito web del Comune di Pachino verrà ammodernato. Il sindaco Petralito: “Radicale cambiamento organizzativo per i cittadini e per l’iter procedimentale”

PACHINO – Il Comune diventa sempre più digitale. L’amministrazione comunale, infatti, ha voluto cogliere tutte le opportunità offerte dal Pnrr – Pa digitale 2026, attraverso la presentazione di progetti di digitalizzazione per migliorare la qualità dei servizi e accorciare le distanze con i cittadini, ottenendo un finanziamento complessivo di quasi 700 mila euro.

Detto finanziamento, nello specifico, sarà destinato in tal modo: abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali, 252.118,00 euro; esperienza del cittadino nei servizi pubblici, 280.932,00 euro; piattaforma digitale nazionale dati, 30.515,00 euro; estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – spid cie, 14.000,00 euro; piattaforma notifiche digitali, 59.966,00 euro; adozione piattaforma pagoPa, 38.241,00 euro.

Un nuovo sito per il Comune di Pachino

“Uno degli obiettivi che ho raggiunto”, ha dichiarato il primo cittadino Carmela Petralito “ottenendo diverse centinaia di migliaia di euro di finanziamenti, è stato quello di dotare il Comune di un nuovo sito internet, che molto presto diverrà l’unico punto dove il cittadino potrà reperire informazioni utili sul Comune, ultime news e facile accesso ai vari moduli dei vari settori. Sarà così possibile avanzare reclami, segnalazioni e dare suggerimenti in maniera semplice ed immediata”.

Sarà possibile scaricare i certificati

“A giorni, cittadini e imprese avranno inoltre la possibilità di interagire con il Comune in maniera completamente telematica, senza muoversi da casa, con pochi semplici clic” aggiunge il sindaco “ci sarà l’accesso diretto per il download dei principali certificati e questo permetterà un minore carico negli uffici comunali ed un servizio immediato 24h su 24h e 7 giorni su 7 per il cittadino. Ci sarà anche la possibilità di pagare i principali tributi con PagoPa, riducendo sia i costi legati al pagamento stesso che la possibilità di errori su mancato allineamento tra tributo pagato e cittadino pagante. Accedendo ai servizi con le proprie credenziali spid/cie, uniche per tutti i servizi della Pa, sarà possibile presentare istanze, come richiedere accesso agli atti, una pubblicazione di matrimonio, il permesso di accesso ad area Ztl, quello per parcheggio invalidi, per passo carrabile, monitorando in tempo reale lo stato dell’istruttoria dei propri procedimenti e ricevendo una notifica di esito sull’App Io”.

Continua Petralito: “Importanti cambiamenti riguarderanno anche l’infrastruttura digitale dell’Ente, attraverso la migrazione in cloud, per garantire la sicurezza e la trasparenza delle informazioni ed eliminare il rischio di perdita dei dati, al contempo si procederà alla digitalizzazione dell’attività amministrativa (protocollo, albo pretorio, trasparenza, ordinanze e atti amministrativi, anticorruzione, accesso agli atti, accesso civico e contratti), introducendo un radicale cambiamento organizzativo e burocratico che, oltre a migliorare l’efficienza e la produttività dell’Ente, avrà un impatto positivo sull’iter procedimentale e sui rapporti con gli utenti”.

Invio delle notifiche con valore legale

“Importanti benefici grazie alla digitalizzazione delle notifiche, che consentirà di inviare ai cittadini notifiche con valore legale, all’implementazione dell’app Io per comunicare rapidamente con i cittadini e della piattaforma pagoPa per gestire i pagamenti, riducendo sia i costi legati al pagamento stesso che la possibilità di errori su mancato allineamento tra tributo pagato e cittadino pagante. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare all’assessore alla semplificazione amministrativa, Salvatore Cammisuli: buona parte del merito di questa rivoluzione positiva è suo” conclude il sindaco Petralito.