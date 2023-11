Paesc, la città di Alcamo a lezione di sostenibilità

Piano d’Azione per l’Energia e il Clima: in programma oggi al Centro congressi Marconi la seconda giornata formativa rivolta a cittadinanza e scuole superiori per la lotta al cambiamento climatico

ALCAMO (TP) – L’Amministrazione alcamese nel quadro di una campagna per la sostenibilità energetica e la lotta al cambiamento climatico, intende attuare una serie di iniziative significative per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Patto dei Sindaci (iniziativa europea per cui paesi, città e regioni si impegnano volontariamente a ridurre le proprie emissioni di CO2 oltre l’obiettivo del 20%).

Di fatto, l’amministrazione dopo l’approvazione del Paesc (Piano d’Azione per l’Energia e il Clima) che ha delineato la strategia d’intervento sul territorio per ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, adesso avvia una campagna informativa rivolta ai cittadini e ai dipendenti.

Al riguardo, c’è già stata una giornata formativa il 10 ottobre per i dipendenti, mentre oggi 16 novembre, l’appuntamento è rivolto alla cittadinanza e alle scuole superiori.

Al centro congressi Marconi, continua l’approfondimento del Paesc e delle strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, a trattare gli argomenti sarà l’Energy Manager del Comune l’ing. Pier Francesco Scandura.

I corsi di formazione sono un’opportunità per coinvolgere attivamente la cittadinanza, dimostrando che la lotta contro il cambiamento climatico è una responsabilità condivisa che deve coinvolgere tutti i livelli della comunità.

L’obiettivo finale è quello di ridurre la povertà energetica, per accedere ad una energia economica, sicura e sostenibile per tutti i cittadini.