Sanremo, l’Italia è il Paese di Maria De Filippi e, oggi, Angelina è la sua profetessa.

L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Art.1. Ma quando i costituenti scrissero la Carta Costituzionale Sanremo era solo un comune della Riviera di Ponente. L’Italia nel 1945 usciva dalla guerra, senza cognizione di se. Era povera ed alla mercé del Piano Marshall. Lo spirito del Paese, i suoi usi e costumi, Italia quinta potenza o italietta vennero dopo. Eravamo provinciali e tali siamo rimasti. A volte è un bene, a volte meno. Poi la svolta, il vero cambiamento, in un’Italia che non riusciva ancora a dimenticare la guerra civile e lo scontro Monarchi/Repubblica.

Il vero armistizio gioioso e collettivo avvenne nel 1951. In principio c’era Nunzio Filogamo con il suo spirito di amicizia vicino e lontano. Concorrevano Nilla Pizzi, Achille Togliani ed il Duo Fasano. Sanremo diventò la sintesi italiana e l’Ariston la vera terza Camera, quella del popolo, del suo stile di vita mutante, dei cambiamenti del boom economico, delle sue passioni e dei suoi miti. Tutto è passato e passa per Sanremo. Anche i rapporti con la cultura popolare estera, venne Armstrong, oggi Travolta, i Beatles non vennero mai, ma venne sia Paul McCartney che George Harrison. Poi, dopo anni di normale e rassicurante conduzione dello zio Mike Buongiorno, un imperatore del video divenne un tiranno, nel senso greco del termine, sanremese. Pippo Baudo cambiò Sanremo, oltre al ruolo sociale l’Ariston divenne una tribuna della politica.

Chi comanda Sanremo capisce il Paese, gestire le votazioni del Festival è molto più complicato, li sì che resistono i poteri forti, che gestire le elezioni politiche. Pure Mattarella andando all’Ariston lo ha capito. Oggi chi comanda a Sanremo, e quindi influisce sul mood del paese, sulle parole chiavi, sui temi socialmente emergenti? Si potrebbe dire Amadeus, con il suo compare Fiorello. Ma chi ha fatto di più per portare vincitori, slogan, carriere, percorsi di crescita e scrittura? Chi ha in mano l’ascolto, la narrazione, il senso del diaframma di questa nostra Italia, di uomini e donne che vorrebbero essere sul trono, o ritrovare valori e sentimenti perduti nei tanti paesi dove esiste solo la Posta come valore unitario?

La risposta è solo una. Maria, la regina madre della Nazione, la vestale della comunicazione, che è ormai quasi tutto in questo Paese. Sanremo, l’Italia è il Paese di Maria De Filippi e, oggi, Angelina è la sua profetessa.