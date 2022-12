Pagamenti Regione, Falcone: “Liquidazioni fino all’ultimo giorno utile”

"Le Ragionerie saranno impegnate a lavorare i mandati, circa 10mila, e a trasmetterli al Tesoro per il saldo finale", spiega l'assessore

“Nel rispetto della nostra direttiva sul prolungamento delle operazioni di cassa, per tutta la giornata odierna le Ragionerie centrali continueranno a ricevere i mandati di pagamento dai vari Dipartimenti, così come da nuovo calendario di chiusura della contabilità della Regione, già noto agli uffici e diffuso nei giorni scorsi”. Così l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, sulla chiusura della cassa regionale.

Ragionerie impegnate a lavorare i mandati

“Poi, da domani e sino al 23 dicembre, le Ragionerie saranno impegnate a lavorare i mandati – circa 10mila secondo una prima stima – e a trasmetterli al Tesoro per il saldo finale. Questo ci consentirà, al netto dei giorni festivi, di rispettare l’impegno assunto a liquidare imprese e aziende siciliane fino all’ultimo giorno non festivo del 2022. Come già detto, questa è la prima di una serie di misure che attueremo per far correre la Regione allo stesso passo del tessuto produttivo della Sicilia».