Pala meccanica di ribalta, operaio Rap cade nel vuoto: trasportato in ospedale

Paura nella tarda serata di ieri a Palermo, un operaio Rap ha rischiato la vita a seguito dell'incidente. La zona è stata isolata.

Tragedia sfiorata nella tarda serata di domenica 11 giugno a Palermo, dove un operaio Rap ha rischiato la vita dopo il ribaltamento della pala meccanica che stava utilizzando per raccogliere i rifiuti che non erano stati prelevati in città nei giorni scorsi.

Secondo le prime informazioni, la pala meccanica si sarebbe ribaltata in via Colonna Rotta, con l’operaio a bordo. Il mezzo, in base alla dinamica, avrebbe urtato un muretto e poi sarebbe caduto da un’altezza di un paio di metri. Ad assistere il malcapitato, subito dopo l’incidente, sono stati gli altri colleghi in servizio.

I soccorsi

In seguito, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno dato manforte all’operaio infortunato. Successivamente alla caduta, l’operaio è stato portato all’ospedale Policlinico di Palermo per essere sottoposto a ulteriori accertamenti.

Un’auto è rimasta danneggiata dopo la caduta dei calcinacci dal muretto, mentre non si registrerebbero altre persone ferite. L’area è stata isolata per motivi di sicurezza e sorvegliata per diverse ore dai vigili del fuoco.

Foto di repertorio