Il Palasport di Priolo Gargallo va all’asta

Il tribunale di Siracusa ha disposto la vendita del palazzetto che è stato uno dei templi d’oro del basket siciliano ma che versa in condizioni di completo abbandono ed è facile preda dei vandali

PRIOLO GARGALLO (SR) – Il Palasport di Priolo Gargallo, uno dei templi del basket siciliano, è stato messo all’asta. Allo stato attuale l’impianto sportivo versa in stato di completo abbandono ed è stato, negli ultimi tempi, oggetto di furti ed atti vandalici che hanno fortemente compromesso la funzionalità di tutti gli impianti.

La sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa ha disposto la vendita del palazzetto dello sport, sito in contrada San Focà, ad un prezzo, a base d’asta, di 4 milioni e 188 mila euro, comprensivo della limitrofa foresteria. Offerta minima: poco più di 3,1 milioni. L’asta scadrà alle ore 12,00 del prossimo 4 ottobre. La vendita all’asta è la conseguenza del fallimento della società proprietaria dell’impianto sportivo, decretato nel 2020.

L’impianto ha visto la conquista di ben due scudetti, nella stagione 1988-1989 e 1999-2000, e di una coppa dei campioni, nella stagione 1989-1990, da parte della formazione locale di basket femminile della Trogylos Priolo. Il palazzetto dello sport, ha una capienza di circa 3500 spettatori, destinata allo svolgimento di varie attività sportive, ma è utilizzabile anche per attività che spaziano dai convegni alle sfilate di moda, dalle manifestazioni musicali alle rappresentazioni teatrali. Il palazzetto ha una superficie coperta di circa 3.900 m2, con pianta prevalentemente circolare del diametro di 62 m, gradinate concentriche e cupola di copertura con altezza all’imposta di 11,60 mt e alla chiave di volta di 22,60 m. Il volume complessivo è di circa 56.000 m3. La massima capienza prevista per manifestazioni sportive è di 3506 posti a sedere suddivisi in 1126 posti nelle tribune ai lati del campo e in 2380 posti nelle gradinate concentriche.

Per manifestazioni di pubblico spettacolo, utilizzando la superficie del campo di gioco opportunamente attrezzata, la capienza può essere incrementata di circa 700 posti. Oltre al campo di gioco ed alle due tribune laterali, sono situati vari locali, un gruppo di servizi destinati alla società, gli spogliatoi per atleti e arbitri con relativi servizi, una palestra, una sala preparazione fisica e massaggi, una sala pronto soccorso per atleti, uno spogliatoio per il personale, una sala controllo, una sala per la pubblica sicurezza, due biglietterie, la hall d’ingresso, due zone bar, due gruppi di servizi per il pubblico, un locale quadri elettrici, un deposito con ingresso esterno autonomo ed una serie di locali di sgombero ricavati sotto le tribune.

L’area esterna di stretta pertinenza del palazzetto, avente superficie complessiva di circa 17.000 m2 ed attualmente in comunicazione con quella del residence, è sistemata a parcheggi, accessi, percorsi pedonali e zone a verde. Il residence, ultimato nel 1991, sorge nella zona nord dell’impianto sportivo.

L’edificio, a tre elevazioni fuori terra, con superficie coperta di 744 m2 ed altezza di 9.90 m, è realizzato in un’area di circa 6.800 m2 in comunicazione con il parcheggio del palazzetto, alla quale si accede da un ingresso in corrispondenza del confine ad est. Le condizioni di manutenzione dell’edificio sono nel complesso discrete.