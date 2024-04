Palazzolo Acreide, Anffas celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Il seminario informativo, è stato organizzato per fornire strumenti pratici e conoscenze teoriche rispetto alle problematiche comportamentali

“Sia ogni giorno e non soltanto il 2 aprile la Giornata della Consapevolezza sull’Autismo e sorga da parte della politica una nuova e partecipe sensibilità sul tema, affinchè si passi dalle parole ai fatti e si possano finalmente utilizzare le risorse pubbliche a disposizione di chi ha il diritto di vivere dignitosamente la propria vita”.

Con queste accorate parole il presidente Giuseppe Giardina ha concluso i lavori del Seminario informativo svoltosi a Palazzolo Acreide presso la Sala delle Aquile Verdi del Palazzo Comunale ed organizzato dall’Anffas Palazzolo Acreide e Comuni Iblei mare monti, Associazione nazionale delle Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Gli obiettivi dell’iniziativa

Il seminario informativo, pensato per le famiglie delle persone affette da autismo, per gli insegnanti e per gli operatori del settore educativo è stato organizzato per fornire strumenti pratici e conoscenze teoriche rispetto alle problematiche comportamentali nei bambini, mostrando le infinite sfumature dei loro talenti unici e per promuoverne una maggiore comprensione ed accettazione, lavorando insieme verso una società che possa finalmente valorizzarli ed includerli.

Le relazioni delle dottoresse Luisa Gallo e Anna De Martino

Le relazioni tenute dalle dottoresse Luisa Gallo ed Anna De Martino, psicologhe e psicoterapeute analiste del comportamento, hanno trattato il tema dei cosiddetti “comportamenti problema” nei bambini con autismo, trattandone le cause e spiegando come meglio comprenderli, offrendo spunti di riflessione sui possibili approcci ed interventi basati sull’analisi funzionale del comportamento dei piccoli pazienti.

Le relatrici hanno inoltre sottolineato il ruolo degli educatori e dei genitori nell’implementazione degli interventi, consigliando strategie per un loro più efficace coinvolgimento ed informando i presenti sulle risorse e sui supporti a loro disposizione.

Le conclusioni del seminario

Il seminario, partecipato ed interattivo, con domande e risposte sui temi più sentiti, si è concluso con la cerimonia di inaugurazione della Panchina Blu, realizzata dal Centro Il Sorriso per l’Autismo della Fondazione Anffas Palazzolo Acreide “ Doniamo Sorrisi “in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, con il fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tema, per ritrovarsi insieme e per fare comunità sui temi dell’inclusione e della partecipazione collettiva, solidale e consapevole.